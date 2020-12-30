القول الصريح .. في الدمج والتسريح





في مقرر الرياضيات كان هناك باب خاص بالمجموعات ..هذا القسم بالذات يمكن ان يطلق عليه اسم السهل الممتنع ..ذلك انك تظنه هينا ..لكن ما ان تبدأ في حل احدى مسائله ..سيختلط عليك الامر ويتشابه عليك البقر ..ما يحكم المجموعات هو العلاقات بينها ..وهو الذي يدخلك في (التيه ) الذي لا ينتهي ..ما يهمنا منها هي علاقة اسمها التقاطع ..واخرى اسمها الاتحاد …اذا قيل لك المجموعة الاولى تتقاطع مع المجموعة الثانية ..يعني ذلك ان تكتب الفئات المشتركة بين الاثنين فقط ..وتحتفظ كل مجموعة ببقية الفئات خاصتها التي لا تشترك مع المجموعة الاخرى ..اما اذا قيل لك المجموعة الأولى اتحاد الثانية ..معنى ذلك دمج المجموعتين بكل الفئات ..ولا يتم الاحتفاظ بأي فئة خارج اطار المجموعة المندمجة..

منذ بداية الفترة الانتقالية .كان الشعار المعلن لقوات الدعم السريع ..انها مليشيات تم دمجها مع قوات الشعب السملحة السوادنية ..وصار قائد قوات الدعم السريع نائبا لرئيس المجلس الانتقالي ..وهو الان عضو مجلس الشركاء ..مما يعني بلغة المجموعات ..الدعم السريع (اتحاد) القوات المسلحة ..يبقى السؤال ..لماذا يرفع الدعم السريع شعار الاتحاد؟ ويركب مكنة التقاطع ؟

انا كمواطنة سودانية ..ارغب في اجابة شافية توضح العلاقة بين المجموعات اعلاه ..هل الدعم السريع اتحاد القوات المسلحة ؟ ان كان كذلك لماذا لا يزال يحتقظ باستخبارات تخصه ؟؟..وكمان تقوم بعمليات احضار واستجواب للمواطنين ؟ من الذي اطلق يدها واعطاها هذا الحق ؟؟ ..هل العلاقة تقاطع ؟ يبقى خلونا نعرف ماهي المناطق الخاصة بكل منهما ؟ واين يقف نفوذ الأولى ويبدأ نفوذ الثانية ؟ ..كلمونا عشان نعرف ..لان الامر وصل درجة الموت وفقد الارواح.

قرأت قبل كتابة هذا المقال ..ان الدعم السريع قد قام بتقديم المتورطين في مقتل الشهيد بهاء الى النيابة العامة ..وهذا موقف يحمد لهم ..لكن الخطوة الأهم والتي يجب ان تسبق اي اجراء ..هو الغاء اي جهة غير النيابة العامة التي تعتبر هي الجهة الوحيدة التي من حقها استجواب اي مواطن داخل حدود البلاد ..ويتم احضار هذا المواطن عبر مراكز الشرطة الرسمية والتي لا يحق لها اعتقال مواطن لم يرتكب مخالفة دون ابراز مذكرة استدعاء من وكيل النيابة ..هذا من ابسط حقوق الانسان

لا يكفي ان يتم دمج القادة اولئك الذي يجلسون اعلى الهرم المؤسسي ..لا يكفي ان يكون الدمج شعارات تقال في الاجهزة الاعلامية الرسمية ..المهم هو اكمال عملية اتحاد الفئات الصغيرة ….وانتظام القوات تحت قيادة واحدة ..هذا ما نعرفه بالدمج بين القوات والمجموعات ..اي شئ غير كدا يبقى علاقة تقاطع ..وهذا يعني الدخول في (حسكنيت) ..وهو في البدء سيكون عبارة عن تداخل قوى ..والمرحلة القادمة ستكون مناطق نفوذ ..ودون ان نشعر سيكون علينا اخذ تأشيرة للعبور بين الاحياء ..اللهم حوالينا ولا علينا

حتى متى سنفقد الشباب؟ وحتى متى ستسيل الدماء الزكية ؟ حتى متى سنظل ندور في فلك الاسئلة التي لا اجابة لها ..رغم ان الحقائق تملأ الافق؟ حتى متى ؟

اللهم أرحم ابننا بهاء ..وتقبله شهيداً يا أرحم الراحمين ..وأسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا… إنا لله وإنا اليه راجعون.

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ناهد قرناص – صحيفة الجريدة