أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021م
صحيفة السوداني:
انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول الى السعودية
البرهان والسيسي يبحثان هاتفياً التعاون الثنائي بين مصر والسودان وتطورات الملفات الإقليمية
جهات أكاديمية وخدمية تسعى لاستقدام العالم (يسري عبد الله طه) للعمل بالبلاد
الدقير يعتذر عن المشاركة في الحكومة الجديدة
إغلاق كامل للأسواق بمدني نتيجة ارتفاع الإصابات بكورونا
صحيفة صوت الأمة:
التعايشي في الجزيرة أبا: رحيل الصادق سيترك فراغا سياسيا وفكريا
الانتربول يلاحق اثنين من المتهمين في قضية معسكر العيلفون
القبض على متهمين في تحقيقات دفن جثامين لفض الاعتصام
صحيفة أخبار اليوم:
توضيحات شرطية لـ«أخبار اليوم» لما يتردد عن واقعة إغتصاب جماعى
القبض على طبيبين متهمين على خلفية تحقيقات دفن جثامين لفض الاعتصام
الناطق بإسم الشيوعي: الميزانية تسير نحو تحرير الجنيه والكهرباء والمحروقات والخبز
الشيوعي : الميزانية هي الاسوأ ومتمسكين بتصحيح المسار والاسقاط خيار الجماهير
مصرع متهم أثناء تبادل إطلاق نار مع شرطة مكافحة التهريب
زيادة ضريبة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات في السودان لـ 40 %
صحيفة الوطن:
مصرع وإصابة (١٧) شخص في حادث مروري بالنيل الأبيض
الشرطة تكشف (للوطن) حقيقة تعرض فتاة لإغتصاب جماعي
بالخرطوم تفاصيل نصيب الجبهة الثورية والحرية والتغيير من الوزارات
مقتل تاجر مخدرات في تبادل اطلاق نار مع الشرطة
غرفة المستوردين تنفي علاقتها برجال أعمال اتفقوا على الاستيراد عبر موانئ مصرية
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
واضح الاخت وزيرة المالية بتعمل فى اشياء سباف=ق للزمن ومن الذى فوض وزيرة مالية بخلق وزيادة تعريفية الكهرباء وبدون مرسوم وزارى من مجلس الوزراء واين دور المجلس التشريعى لفحص هذه الذيادات وهل تم اتخاذ اراء المواطن السودانى بالتصويت ام شغل ليل ومع النهار التطبيق وقلنا مليون مره ارشته الصندوق النقد الدولى فاشلة وضد تطلعات المواطن البسيط فى السودان واين السياسات وزيادة الانمتاج وضبط المنصرفات وتوسيع قاعدة الانمتاج وتشكيل حكومه بمخصصات اسمية يمكن ان نعبر بسلام والاستفادة من خيرات الوطن وهل يعقل نتخطى المواطن ونضغط عليه وما كفاية رفعت الدعم عن البترول كفايه والخبز وكمان الكهرباء ومن اين المال للمواطن ولا هم تجار مثلا ولين تفكير مثل هذا وكل يوم بنسمع رفع دعم وهل كل الدول المجاورة لديها فقه رفع الدعم والله المواطن اصبح فى حيرة من امره وزيرة المالية من المفترض ترفع مزكرة الى مجلس الوزراء الموقر او المجلس التشريعى اذا وجد وبعدمه لا تتم اى زيادة الا بعد موافقه المجلس الانتقالى وتقيد كل قرارات الوزيرة والوزراء وحتى لا يكون الاقتصاد لعبه وزيادات غير منطقيه ومدروسه بشكل جيد ومن كل النواحى وهذا هو الخطا ونفس حركة الاخ البدوى زاد الرواتب بدون موارد واموال حقيقية ونفس المنوال ومناين يدفع المواطن وحتكون خصما على ماكل ومشرب وصحة المواطن يدفع نقل ولا مصاريف الاكل والشرب والخ حرام هذا عمل عشوائى وليس اصلاح بالانتاج والعمل وترك الكراسى والاتجاه للحقول الانتاج فى المشاريع القومية المعروففه ارحموا المواطن وخلونا من الحلول الجاهزة ولعبت القط والفار لا تجدى ومن ثم فشل وراء فشل ؟ ولا بد من حل الحكومه الحالية ؟ ووقف اى عبث من وزيرة الماليه نافصت الرؤية وفهم الاقتصاد وكيفية ادراته وزيادة الانتاج وليس برفع الدعم واين الانتاج والصادر والنقله الحقيقة لنا سنه بندور حول عنق المواطن وقتله لا صحه لا تعليم لا علاج لا مواصلات لا انتاج ساقيه مدوره هنا؟؟؟