



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021م

صحيفة السوداني:

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول الى السعودية

البرهان والسيسي يبحثان هاتفياً التعاون الثنائي بين مصر والسودان وتطورات الملفات الإقليمية

جهات أكاديمية وخدمية تسعى لاستقدام العالم (يسري عبد الله طه) للعمل بالبلاد

الدقير يعتذر عن المشاركة في الحكومة الجديدة

إغلاق كامل للأسواق بمدني نتيجة ارتفاع الإصابات بكورونا

صحيفة صوت الأمة:

التعايشي في الجزيرة أبا: رحيل الصادق سيترك فراغا سياسيا وفكريا

الانتربول يلاحق اثنين من المتهمين في قضية معسكر العيلفون

القبض على متهمين في تحقيقات دفن جثامين لفض الاعتصام

صحيفة أخبار اليوم:

توضيحات شرطية لـ«أخبار اليوم» لما يتردد عن واقعة إغتصاب جماعى

القبض على طبيبين متهمين على خلفية تحقيقات دفن جثامين لفض الاعتصام

الناطق بإسم الشيوعي: الميزانية تسير نحو تحرير الجنيه والكهرباء والمحروقات والخبز

الشيوعي : الميزانية هي الاسوأ ومتمسكين بتصحيح المسار والاسقاط خيار الجماهير

مصرع متهم أثناء تبادل إطلاق نار مع شرطة مكافحة التهريب

زيادة ضريبة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات في السودان لـ 40 %

صحيفة الوطن:

مصرع وإصابة (١٧) شخص في حادث مروري بالنيل الأبيض

الشرطة تكشف (للوطن) حقيقة تعرض فتاة لإغتصاب جماعي

بالخرطوم تفاصيل نصيب الجبهة الثورية والحرية والتغيير من الوزارات

مقتل تاجر مخدرات في تبادل اطلاق نار مع الشرطة

غرفة المستوردين تنفي علاقتها برجال أعمال اتفقوا على الاستيراد عبر موانئ مصرية

الخرطوم: (كوش نيوز)