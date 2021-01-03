البنك الدولي يرفض طباعة المنهج الجديد
كشف رئيس حزب الأمة “مبارك الفاضل المهدي” عن إجتماع جمع وزير التربية والتعليم و وفد من البنك الدولي متخصص في التعليم، بمشاركة مدير المناهج دكتور “عمر القراي” قبل ستة اشهر، وضم وفد البنك الدولي مسؤولة التعليم في البنك في افريقيا والشرق الاوسط وهي سودانية وقد وضعت لمصر قبل عامين خطة لتغيير وتطوير التعليم مولها البنك الدولي بمبلغ نصف مليار دولار، واضاف “المهدي” في تصريح ل(سودان مورنينغ) :ابلغ وفد البنك الدولي الدكتور محمد الامين وزير التربية والتعليم بحضور القراي وأركان وزارته بانهم درسوا ما قام به القراي في المنهج التعليمي ولكنهم للاسف وجدوه عمل عشوائي لا يتفق مع المعايير الفنية الدولية المتبعة عالميا، موضحا بأن البنك الدولي يرفض طباعة هذه الكتب ويرفض ما قام به القراي
وينصح الوزير بالاستمرار بالعمل بالمنهج القديم الى حين صياغة مناهج جديدة بطريقة علمية صحيحة، وزاد:”وعد البنك بارسال فريق فني متخصص مجانا لمساعدة السودان وضع مناهج جديدة وان البنك يتعهد بطباعة كتب المنهج الجديد علي حسابه” واكد “المهدي” ان البنك الدولي هو اكبر ممول للتعليم في السودان قدم للتعليم في اخر عهد الانقاذ منحة ١٠٠ مليون دولار وقدم لحكومة الثورة منحة ٨٦ مليون دولار لدعم التعليم
المصدر : السودان الجديد
2 تعليقات
كلامك متأخر المنهج تم تمويله من جهات سرية وما تبقي ستدفعه الشعب وتأخير المدارس ليس بسبب كورونا إنما لتكملة الطباعة حتى لو رفض كل الشعب فلن يلتفت حمدوك له لأن القراي هو رأس الرمح لحمدوك في حربه الضروس علي الإسلام.
اما رفض خبراء البنك الدولي لمنهج القراي فلاخلاف أن المنهج به تطرف وغلو ودجل وتغير لوقائع التاريخ لذلك فهو مرفوض من الجميع ولو عرض على اي جهة علميه فحتما لن تجيزه.
التحرك يجب أن يتم الآن فلو تمت الطباعة سيدخل المعلمون في إضرابات ولن يقبلوا تدريس تفاهات القراي ولو كلفهم كل ما يملكون.
سيكون الضحية العلم والطلاب وأولياء الأمور لأن التخطيط هو لخلق فوضي شاملة لن تترك أحدا.
بعني البنك الدولي دعم المنهج القديم بتاع سيد قطب والقرضاوي والارهابيين ورفض يدعم منهج القراي…سبحان الله..
ياخ خلو الكذبة تكون مهضومة شوية يعني …الشعب السوداني اي نعم عاش ثلاثين سنة من القهر والفقر والجهل وووو…لكن ما غبي للدرجة دي..