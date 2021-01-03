البنك الدولي يرفض طباعة المنهج الجديد





كشف رئيس حزب الأمة “مبارك الفاضل المهدي” عن إجتماع جمع وزير التربية والتعليم و وفد من البنك الدولي متخصص في التعليم، بمشاركة مدير المناهج دكتور “عمر القراي” قبل ستة اشهر، وضم وفد البنك الدولي مسؤولة التعليم في البنك في افريقيا والشرق الاوسط وهي سودانية وقد وضعت لمصر قبل عامين خطة لتغيير وتطوير التعليم مولها البنك الدولي بمبلغ نصف مليار دولار، واضاف “المهدي” في تصريح ل(سودان مورنينغ) :ابلغ وفد البنك الدولي الدكتور محمد الامين وزير التربية والتعليم بحضور القراي وأركان وزارته بانهم درسوا ما قام به القراي في المنهج التعليمي ولكنهم للاسف وجدوه عمل عشوائي لا يتفق مع المعايير الفنية الدولية المتبعة عالميا، موضحا بأن البنك الدولي يرفض طباعة هذه الكتب ويرفض ما قام به القراي

وينصح الوزير بالاستمرار بالعمل بالمنهج القديم الى حين صياغة مناهج جديدة بطريقة علمية صحيحة، وزاد:”وعد البنك بارسال فريق فني متخصص مجانا لمساعدة السودان وضع مناهج جديدة وان البنك يتعهد بطباعة كتب المنهج الجديد علي حسابه” واكد “المهدي” ان البنك الدولي هو اكبر ممول للتعليم في السودان قدم للتعليم في اخر عهد الانقاذ منحة ١٠٠ مليون دولار وقدم لحكومة الثورة منحة ٨٦ مليون دولار لدعم التعليم

المصدر : السودان الجديد