بالفيديو.. (الله لي الفيروس وقايتو علي ياجائحة لا).. أغنية سودانية لمحاربة كورونا

الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، وضعت على عاتق العديد من الأشخاص مسؤولية كبيرة لمحاربته، فقد انطلقت العديد من المبادرات التوعوية في السودان لمجابهة الوباء قادها مجموعة من الأطباء بمشاركة منظمات المجتمع المدني فكل منهم وفق معرفته. النجم الإعلامي السوداني هيثم كابو اطلق أمس الاول مبادرة توعوية مختلفة لمجابهة كورونا، حيث أعد فيديو كليب، وبثه على صفحته الشخصية بعنوان (الله لي الفيروس وقايتو علي ياجائحة لا)، بمشاركة عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ولاقت المبادرة انتشاراً واسعاً، ونالت إعجاب الكثيرين.

فكرة مختلفة

الفيديو كليب يحوي أغنية توعوية ضد كورونا، وشارك في الفيديو المتداول عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وكتب هيثم مع الفيديو المرفق (كل عام والناس بتسند الضعيف، وتساعد المحتاج، وتنجد المستغيث.. كل سنة ونفاج بيوتنا الزمان فاتح على القلوب ضلفتين.. كل عام والعمل الإنساني ممتد، والنشاط الطوعي متمدد).. كل سنة والناس متكاتفين لصد كل جائحة ووباء، والفيديو المرفق مساهمة من أهل الفن والإعلام والرياضة في التوعية بخطورة الموجة الثانية فالشكر لكل من أسهم فيه و(الله لي الفيروس وقايتو على.. يا جائحة لا).

تدور فكرة الفيديو حول أغنية توعويوية ضد فيروس “كروونا ” على ذات نسق أغنية عائشة الفلاتية الشهيرة (الليمون سقايتو علي ياحاج أنا) مع تعديل في كلماتها، وتهدف مبادرة هيثم ورفاقه إلى توجيه الناس وتوعيتهم من الفيروس.

وقد بدأت الكليب الفنانة انصاف فتحي بصوته العذب (جاهل صغير وحمامة الله لي يوم لبسو الكمامة.. الله لي.. وددوه حجراً صحي.. يالله عودة سلامة بالعافية)، ثم تغنى الفنان الشاب محمد بشير : (الله لي الكورونا جات بتحووم… الله لي حاملة المصائب كووووم.. جات حلت الخرطوم.. ضربت كبار القوم… الله لي ياجائحة لا)، كما شاركت في الفيديو الفنانة هاجر كباشي (الله لي في الجو تحذيرات في البحر إجراءات وفي البر فيروسات).

وختم الفنان مصطفى السني الأغنية مردداً (الله ليا.. غسل شديد يديك.. الله ليا.. كمامة برضو هدية.. الله ليا اعمل حسابك ليا.. الحبيب راجيه في العاصمة).

رسائل توعوية

وتحدث في الفيديو الدكتور عبد القادر سالم محذراً من الجائحة مطالباً المواطنين بأخذ الحيطة والحذر لتجنب الإصابة بالفيروس. وأكد الإعلامي هيثم كابو أن الوقاية مهمة، رافعاً شعار (السلامة في ارتداء الكمامة).

من جانبها، طالبت الإعلامية رشا الرشيد باتباع إرشادات السلطات الصحية للوقاية من المرض الخطير.

واتفق نجم الهلال السابق بشه، والكوميدي محمد جلواك مع حديث رشا مرددين (الكورة في ملعبك.. احمِ نفسك واتبع الإرشادات).

تعليقات داعمة

تلقى الإعلامي هيثم كابو والمشاركون في الفيديو إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد علق عوض بابكر مضوي عن الفيديو، قائلا: (شغل جميل من أبناء وطني الخلص للحفاظ على شعبنا ودفاعا عنه عبر رسالة توعوية راقية)، وفق ما نقلت صحيفة “السوداني”.

وكتب الإعلامي حسن البشاري مشيداً بالفكرة ومعلقاً على الفيديو: (عملت معك يا كابو ولا استغرب لابداعك واهتمامك بأدق التفاصيل، منتوج جميل ودوام التوفيق والنجاح والتحية لكل الـصدقاء المتواجدين بالعمل).

وقال حمدي بدر الدين: (احب أن أشكركم على هذه الرسالة القوية لكي يستوعب كل سوداني أو سودانية معنى هذه الجائحة الخطيرة، حفظ الله أهلنا داخل وخارج الوطن العزيز، لكم كل التقدير والاحترام على هذا العمل الجميل).