معتصم محمود يكتب : دارفور تصفع الفلول





* بيان قوي ورادع صدر من اتحادات وأندية دارفور .

*بيان أكد احترام اتحادات وأندية دارفور لشرعيه الاتحاد العام وعدم مشاركته في أية تجمعات تخريبية .

*بيان دارفور الذي شكل صفعة قوية لتجمع الزواحف والفلول جاء داعماً لبيان القمة السودانية والذي أكد أن الكبير كبير .

*أندية بحجم الهلال والمريخ لا يمكن أن تقودها اتحادات الخيش.

*تجمُّع الفلول اختار التوقيت الحالي حتى يفسد انطلاقة الممتاز كما حاول خلال الموسمين الماضيين .

*يحاول الفلول كذلك تعكير الأجواء على القمة السودانية وهي تخوض منافسات إفريقية .

*الفلول وضعوا سوباط وسوداكال في خانة الأعداء ولا يريدون أي انتصار للهلال والمريخ في عهد الثنائي .

*دارفور كلها باتت على قلب رجل واحد عدا اتحاد نيالا الذي ظل تابعاً ذليلاً لاتحادات الجزيرة !!

*اتحاد نيالا المعزول يحتاج للتغيير والكرة بملعب أندية نيالا .

*نبارك التحركات التي نشطت لتصحيح الأوضاع باتحاد نيالا المعزول .

*اتحاد بورتسودان يعاني أيضاً من أزمة قابلة للانفجار وقد تطيح بطه فكي .

*أول لافتة داعمة لشداد رفعها طالسوكرتا” باستاد بورتسودان وطه كبير “السوكرتا” وابن بورتسودان بات يبصق على تاريخه .

*استغل الفلول عشق طه فكي للكراسي فعيّنوه رئيساً للتجمع ومرّروا أجندتهم من تحتة .

*عرّاب المجموعة معلوم للكافة وطه فكي رئيس منزوع الصلاحية وشاهد ما شافش حاجة .

▪️التجمّع المشبوه يدعو لتقليل منحة الاتحاد للأندية مقابل زيادة منحة الاتحادات المحلية ويعارض كذلك تحويل الوسيط لدرجة .

*بورتسودان لديها (3) أندية بالممتاز والوسيط وطه يعمل ضد مصالح أنديته !!

*المعيلق وطابت والقطينة وغير ذلك من اتحادات الهامش لا تملك أندية بالممتاز ولا الوسيط لذلك تقاتل لتحويل الدعم الدولاري من الأندية للاتحادات، لكن ما مُبرر رئيس اتحاد بورتسودان وهو ينساق خلف اتحادات الخيش !!

*ماذا نقول لجمال الكيماوي الذي يحلم بدخول مجلس إدارة الاتحاد العام على حساب مصالح الأندية !!

*الخرطوم تملك أكبر عددٍ من أندية الممتاز والوسيط فلماذا يدعم الكيماوي مخطط اتحادات الخيش لتحويل دعم الأندية للاتحادات !!

*لماذا يدعم حرمان أندية الوسيط من حقها في دخول منظومة الاتحاد !!

*على أندية الممتاز بالخرطوم وأندية الوسيط (هلال، مريخ، خرطوم، أهلي، توتي، موردة، كوبر، ودنوباوي) التحرّك لحجب الثقة عن الكيماوي وانتخاب من يدافع عن مصالح الأندية .

*تجمع أندية منطقة الخرطوم رشّح الجنرال مضوي لرئاسة الاتحاد وعلى أندية بحري اختيار نائب رئيس مكان الكيماوي .

*معلوم أن الكيماوي قطب الرابطة الأمدرماني ولا علاقة له ببحري التي يجلس باسمها على كرسي الرئاسة .

*الثورة انطلقت .

كلام سياسة

*الحملة الكيزانية على القراي منحته شهرة واسعة فاقت شُهرة الوزير نفسه .

*من يعرفون اسم الوزير قِلّة لكن لا أحد لا يعرف القراي الذي بات بطلاً قومياً .

*فقهاء السلطة الذين تباروا في الهجوم على القراي لم نسمع صوتهم في جرائم الإنقاذ من قتل وسحل وزنا وبقية الموبقات.

*لم نسمع صوتهم في مجزرة القيادة ولا مقتل شهيد الكلاكلة !!

▪حملة الكيزان إلى زوال .

صحيفة الصيحة