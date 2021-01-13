الفصل في مطالب الدفاع في قضية الشهيد حنفي بالاثنين





حدد قاضي محكمة جنايات أم درمان المنعقدة بمعهد التدريب القضائي بضاحية أركويت صلاح الدين محجوب جلسة الاثنين القادم للفصل في الطلبات المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن رائد بالدعم السريع السريع وجهت له المحكمة تهمة قتل الشهيد حنفي عبد الشكور الذي لقي مصرعه في (3) يونيو الماضي 2019م بام درمان في حادثة دهس بسيارة المتهم.

وكان الدفاع في الجلسة السابقة قد تقدم بطلب بإعلان آخر شاهدي دفاع يتبعان إلى الدعم السريع عبر الطرق الدبلوماسية لتواجدهما خارج البلاد تتعلق شهادتهما حول رفض المتحري في البلاغ لسماع شهود الدفاع في النيابة.

الخرطوم:آيات فضل

صحيفة السوداني