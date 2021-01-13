توقُّعات بتوقف الإمداد المائي في ولاية الخرطوم لأسبوع





توقعت اللجنة التسييرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم، توقف الإمداد المائي الولاية لأسبوع اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، بسبب دخول عمال التشغيل والمهندسين والفنيين في إضراب مفتوح عن العمل.

واتّهمت اللجنة، هيئة مياه الولاية بممارسة ضغوطات عليها لإفشال أسبوع إضراب عمال التشغيل والمهندسين والموظفين والعمال والفنيين والذين سيبدأون تنفيذه اليوم بعد انتهاء أسبوع إضراب عمال الهيئة اليوم الثلاثاء.

ورفض المدير العام للهيئة استلام مذكرة مطلبية من اللجنة التسييرية لنقابة العاملين.

واتّهمت رئيس اللجنة التسييرية، منى عبد المنعم سلمان في بيان لها أمس، إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم ممثلة في مديرها العام والمدير التنفيذي الجديد بمحاربة الإضراب من واقع التصريحات الصحفية، ووصفتها بغير المسؤولة والمُضلِّلة للرأي العام ببُعدها عن الحقائق على أرض الواقع، بجانب غمر مكان المنبر الذي تعارف عليه عاملو الهيئة بالمياه بعد تحديد زمن اجتماع اللجنة التسييرية بالقواعد لتنويرهم بمُستجدات الوضع القائم واستخدام سياسة البطش والتهميش.

صحيفة الصيحة