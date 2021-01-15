



عليك الله يابشة إنت كنت ممشي البلد دي كيف ؟!

إنت تاكل ،

وناسك ياكلوا ،

ونحن كشعب ناكل ، والمعارضة تاكل ،

وناس الدفاع الشعبي ياكلوا ،

وإتحادات الشباب والطلاب ياكلوا ،

والصوفية ياكلوا ، والوهابية ياكلوا ،

والجبهجية ياكلوا ،

وإنصاف مدني تاكل ،

وجمال فرفور ياكل ،

وأبو قردة ياكل ،

والحركات المسلحة تاكل ،

والميرغني وجماعته ياكلوا ،

والصادق المهدي(الله يرحمه) وأولاده ياكلوا ،

وإبراهيم الشيخ ياكل ،

وإخلاص قرنق تاكل ،

والفقراء ياكلوا ،

والحبش ياكلو..

وتشاد تاكل ،

وأرتريا تاكل ،

والجنوب ياكل ،

والشيوعيين ياكلوا ،

والجمهوريين ياكلوا ،

وأحزاب الفكة تاكل ،

ومع ده حصار ٣٠ سنة ؟!

والوقود مدعوم ،

والدقيق مدعوم ،

والدواء متوفر في كل صيدلية ،

والمستشفيات فاتحة ،

والمواصلات متوفرة ،

والأسواق منتعشة ،

وكل يوم إفتتاح طريق أو مستشفي أو كبري أو سد ،

والدنيا فل ،

وخرمة لحمة ما في ،

والفول والبيض والجبنة دي وجبة في متناول اليد ، والإستثمارات الأجنبية شغالة ،

والجامعات تخّرج ،

والمدارس شغالة ،

جاءت جائحة الكوليرا والأمور ماشة ،

وجاء فايروس سارس والأمور ماشة ،

جاءت إنفلونزا الطيور والأمور ماشة ،

جاءت الحمى القلاعية والأمور ماشة ،

جاءت أنفلونزا الخنازير والأمور ماشة ،

والإنتاج شغال ،

والتصدير بالدس وبي العلن شغال ،

والحفلات مدورة ،

والعرس الجماعي شغال ،

والطلاق شغال ،

والمرابحات من البنوك شغالة ،

والبناء شغال ،

وسوق الناقة مدور شية ،

والأمن محفوظ ،

والشرطة محترمين ،

والجياشة حلوين ،

والعملات الأجنبية لحدي بداية 2018 دي ، الدولار بي (17) جنيه ، والريال بي (3) ونص جنيه ،

الغرب مدور حرب ، والجنوب حرب ، والنيل الأزرق حرب ،

غير المعارضة الداخلية ،

والطابور الخامس ،

والشيوعيين شغالين يبلغوا عن السودان في الأمم المتحدة ، لحدي ما حظرونا من كلو ،

ومع ده كلو برضو الأمور مسلكه

عليييك الله ،، قول لينا يا بشة كنت ممشيها كيف ؟!!!

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