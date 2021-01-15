عليك الله يابشة إنت كنت ممشي البلد دي كيف ؟!
عليك الله يابشة إنت كنت ممشي البلد دي كيف ؟!
إنت تاكل ،
وناسك ياكلوا ،
ونحن كشعب ناكل ، والمعارضة تاكل ،
وناس الدفاع الشعبي ياكلوا ،
وإتحادات الشباب والطلاب ياكلوا ،
والصوفية ياكلوا ، والوهابية ياكلوا ،
والجبهجية ياكلوا ،
وإنصاف مدني تاكل ،
وجمال فرفور ياكل ،
وأبو قردة ياكل ،
والحركات المسلحة تاكل ،
والميرغني وجماعته ياكلوا ،
والصادق المهدي(الله يرحمه) وأولاده ياكلوا ،
وإبراهيم الشيخ ياكل ،
وإخلاص قرنق تاكل ،
والفقراء ياكلوا ،
والحبش ياكلو..
وتشاد تاكل ،
وأرتريا تاكل ،
والجنوب ياكل ،
والشيوعيين ياكلوا ،
والجمهوريين ياكلوا ،
وأحزاب الفكة تاكل ،
ومع ده حصار ٣٠ سنة ؟!
والوقود مدعوم ،
والدقيق مدعوم ،
والدواء متوفر في كل صيدلية ،
والمستشفيات فاتحة ،
والمواصلات متوفرة ،
والأسواق منتعشة ،
وكل يوم إفتتاح طريق أو مستشفي أو كبري أو سد ،
والدنيا فل ،
وخرمة لحمة ما في ،
والفول والبيض والجبنة دي وجبة في متناول اليد ، والإستثمارات الأجنبية شغالة ،
والجامعات تخّرج ،
والمدارس شغالة ،
جاءت جائحة الكوليرا والأمور ماشة ،
وجاء فايروس سارس والأمور ماشة ،
جاءت إنفلونزا الطيور والأمور ماشة ،
جاءت الحمى القلاعية والأمور ماشة ،
جاءت أنفلونزا الخنازير والأمور ماشة ،
والإنتاج شغال ،
والتصدير بالدس وبي العلن شغال ،
والحفلات مدورة ،
والعرس الجماعي شغال ،
والطلاق شغال ،
والمرابحات من البنوك شغالة ،
والبناء شغال ،
وسوق الناقة مدور شية ،
والأمن محفوظ ،
والشرطة محترمين ،
والجياشة حلوين ،
والعملات الأجنبية لحدي بداية 2018 دي ، الدولار بي (17) جنيه ، والريال بي (3) ونص جنيه ،
الغرب مدور حرب ، والجنوب حرب ، والنيل الأزرق حرب ،
غير المعارضة الداخلية ،
والطابور الخامس ،
والشيوعيين شغالين يبلغوا عن السودان في الأمم المتحدة ، لحدي ما حظرونا من كلو ،
ومع ده كلو برضو الأمور مسلكه
عليييك الله ،، قول لينا يا بشة كنت ممشيها كيف ؟!!!
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