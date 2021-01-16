د. الصادق الهادي المهدي: سأحمل (القدح) وأعمل (طُلبة) لبناء غار المهدي





اعلن رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية، د. الصادق الهادي المهدي عن عزمه بناء غار المهدي الذي انهار مؤخرا. وقال د. الصادق لـ (السوداني): “أنا جاهز لبناء غار المهدي وإعادته لسيرته الأولى، وسوف آتي إلى الجزيرة ابا واحمل القدح واعمل طلبه بساعدي وذراعي لصيانة ذلك الصرح التاريخي العتيق”.

واضاف: “نحن الآن في انتظار التقرير الهندسي وبعد ذلك سننفذ بصورة عاجلة وسط نفير كبير يتقدمه كل الانصار بالجزيرة ابا”.

وقد وصل من مكتب د. الهادي وفد برئاسة رئيس حزب الأمة بولاية النيل الأبيض شريف حسين عبد الرسول والأمين العام للحزب يوسف برشم.

وقال رئيس حزب الأمة بالنيل الأبيض شريف حسين: “اننا جئنا بتكليف عاجل من رئيس حزب الأمة لمعاينة الغار ورفع التكلفة الكلية للبناء من قبل المهندسين ومن ثم بداية العمل بصورة مباشرة وكل ذلك بالعون الذاتي ونفير سينطلق وسط الانصار بالجزيرة ابا”.

الجزيرة أبا: سعيد عباس

صحيفة السوداني