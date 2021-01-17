47 شركة إيطالية تشارك في معرض الخرطوم الدولي





أعلنت السفارة الإيطالية بالسودان عن مشاركتها في معرض الخرطوم الدولي (2021) الذي سيقام في التاسع عشر من الشهر الحالي بـ ( أسبوع التجارة والابتكار الايطالي الأول) . وأشار البيان الصادر منها بأنه سيتم من خلال الإسبوع طرح إمكانيات الشركات الإيطالية في مجالات التكنولوجيا، الصناعة والابتكار وبحث إمكانية عقد الشراكة بين إيطاليا والسودان .

وأوضح البيان أن هذه الشركات ستشارك بـ (47) علامة تجارية أي بزيادة قدرها (11) علامة تجارية. وسيتخلل الأسبوع وفق البيان إطلاق مشروع خاص بسودان جديد من خلال الثقافة والتكنولوجيا والابتكار والذي يتبناه معهد التراث العلمي التابع

لـمجلس الابحاث الوطني (National Research Council)، المؤسسة البحثية العامة الرائدة في إيطاليا بالتعاون مع كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا ويركز المشروع على التقنيات الرقمية الجديدة المطبقة على قطاع التراث الثقافي. كما ينظم اتحاد الأعمال الإيطالي لشركات الكهرباء ندوة حول كيفية تعزيز وتقدم هذا القطاع في السودان بإشراف مفوضية التجارة الإيطالية ، حيث اجرت شركة (كونسلسات) السوداني مسحا حول فرص الأعمال في قطاع الكهرباء والإلكترونيات في السودان وستناقش الندوة نتائج الدراسة تلك بغية تطورها. وأشار البيان بأن هناك ندوة تقدمها لجنة التجارة الإيطالية حول قطاع المياه السوداني وحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع ووضع حلول ناجعة لتوفير مياه نقية.

وذكر البيان بأنه سيطرح أيضا في جلسات الإسبوع ميثاق حاضنات الأعمال والذي قامت مؤسسة (E4Impact) وهي فرع من جامعة كاتوليكا في ميلانو، حيث أنشأت (5) حاضنات في الخرطوم ستتناول تجربتها في هذا المجال. ويذكر بأن ندوات الأسبوع سيشارك فيها خبراء من إيطاليا والسودان عبر الفيديو كونفرس.

سونا