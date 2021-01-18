ندرة الغاز تؤدي لإغلاق مطاعم لأجل غير مسمى





أعلنت عدد من المطاعم ذائعة الصيت بأم درمان عبر صفحاتها الرسمية لزبائنها عن إغلاق المحلات لأجل غير مسمى بسبب ندرة الغاز الشيء الذي تأسف عليه الزبائن وحملت التعليقات شيئاً من الطرفة إذ أعلن أغلبية الزبائن عن توفير أسطوانة لضمان استمرار المحل خاصة زبائن مطعم (ا…ا) بالثورة والذي اشتهر بالفطائر الحلوة والمالحة وطالب البعض منهم الجهات الحكومية بضرورة توفير الغاز للمطاعم لأن أغلب زبائنها من (العزابة) الذين لا قبلة لهم سوى المطاعم.

الخرطوم: تفاؤل العامري

صحيفة السوداني