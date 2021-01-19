أولى الشهادة: لم أتوقع المركز الأول ورغبتي دراسة (الطب)





أكدت أولى الشهادة الثانوية، الطالبة ريان هشام إسماعيل سري لـ(الصيحة) أنها لم تكن تتوقع إحراز المرتبة الأولى لجهة التحديات المتعددة التي واجهت العام الدراسي من إغلاق وقطوعات الكهرباء وجائحة كورونا.

وأوضحت ريان لـ(الصيحة) التي زارتها بمنزلها أمس، أنّها امتحنت من مدرسة (نور الإيمان الخاصة بنات) بشرق النيل، وقالت (كنت أذاكر الدروس وفقاً لجدول زمني معين ومحكم رغم طول العام الدراسي). وأعربت ريان عن شكرها لإدارة المدرسة ووقوفها مع الطالبات، وكشفت الأولى في امتحانات الشهادة السودانية عن رغبتها في دراسة الطب.

الخرطوم- فاطمة علي سعيد

صحيفة الصيحة