تعليق الدراسة بالروصيرص والدمازين جراء الاحتجاجات على التردي المعيشي





أصدر جمال عبدالهادي محمد احمد والي ولاية النيل الأزرق المكلف، قراراً اليوم الثلاثاء بتعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي بمدينتي الروصيرص والدمازين حتى اشعار آخر.

من جهتها قالت الاستاذة عائشة عامر الطاهر وزير التربية والتوجيه المكلف، في تصريح وفق (سونا) إن تعليق الدراسة في المرحلتين بمدينتي الدمازين والروصيرص بسبب الاضطرابات والأحداث المستمرة خلال الثلاثة أيام الماضية.

من جهة ثانية أصدر المدير الطبي لمستشفى الدمازين قرارا بإغلاق المستشفى نتيجة للتفلتات الأمنية التي حدثت داخل حرم المستشفي وذلك ضمانا لحماية أمن وسلامة المرضى والعاملين بالمستشفى.

صحيفة السوداني