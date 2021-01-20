بابكر سلك يكتب: مريخ الأمل





بمنتهى الهدوء والعقلانية وقتل المعلب (تكشيفاً).

] وضع الواعد الجزولي الكرة محل برك الطير.

] النزول بمتوسط عمر لاعبي المريخ هو خطوة في الطريق الصحيح.

] ومريخ اليوم هو مريخ الأمل.

] الأمل الذي ننشده سنين طويلة.

] بناء فريق بطولات بحق وحقيقة .

] ولا يتأتى ذلك إلا بالإعتماد على مواهب شابة.

] نفجر طاقاتها وتكتسب خبراتها كي تنضج في عمر يمكنها من نيل البطولات القارية بسهولة.

] لأن سياسة الإعتماد على الجاهز.

] وفقه جابوا لينا وسجلوا لينا.

] لم يقودنا لمنصة ولم يزعمنا على رصة.

] فالتسجيلات كنا نديرها بفكر هدوم العيد.

] مجرد تكديس.

وشوفونية واستعراض وترضية لمصالح ومصلحجية

] فيهم لاعبين لما تشوف الواحد فيهم تقول ده أبو العريس .

] وواحدين أبو أهل العريس عديل كده.

] على كل ديك مراحل لا أظنها عائدة في عهد أهلية وديمقراطية الرياضة والتي بدل أن نتبعها طوعاً فرضتها علينا (الفيفا).

] المهم.

] في عهد ديمقراطية الرياضة.

] أكرر من عزام ولي قدام .

] من عزام مروراً بالجزولي ولي قدام.

] ومن عشوائية إدارة ملف الإحلال والإبدال.

] نشطب كرنقو وخميس قبال دهر من الزمان.

] لنعيدهما الآن.

] واحد من الإداريين قلت ليهو ليه بتتخلوا عن المواهب الشابة.

] قال لي عشان يربوا ويكتسبوا خبرات .

] وبعد داك الدايرنو نرجعو.

] قلت ليهو موش الأفضل يربوا في المريخ ؟.

] قال لي الجماهير مابتصبر على لاعب.

] بالله شوف.

] إداري مهمتو إدارة النادي وقيادة الجماهير لفهم علمي يخدم النادي ويصعد بفكرهم .

] ينزل لمستوى الفهم العام.

] يعني زي الفنان البغني هابط.

] ويبرر ذلك بأن الجمهور عايز كده.

] أيها الناس.

] الموجهات الدولية من محاسنها أنها تجبرنا على التطور وتغيير الأفكار البالية والرجعية.

] العالم عالم ديمقراطية والزمن لا يتسع لأي فكر رجعي.

] وللأسف قد تعشعش الأفكار الرجعية داخل فواخير قرت.

] ولكن القلم مابزيل بلم.

] أيها الناس

] مباراة الأمس لم تكن بالسوء الذي تناوله البعض.

] قد تكون أخطاء التمرير مزعجة.

] ولكنها تنتج عن ضغط ذهني أو شرود أو إفراط في الإعداد البدني.

] وفي العموميات ماكانت كعبة.

] وبعدين أليس أمل عطبرة من فرق الممتاز؟.

] ألا يحــــــق له التفكير في هزيمتنا وهزيمة كل فرق الممتاز ؟.

] وهل غريب عليه أن يهزمنا؟.

] يبقى تبخيس آداء المريخ لأن الأمل وقف نداً له.

] لا مبرر له.

] وماتقول لي الأهلي والمجموعات.

] لكل مقام مقال .

] والدوري تنافس نعم ولكنه خير إعداد للمجموعات.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها.

] نجي لي شمارات والي الخرتوم .

] والينا.

] المدارس ولو جزئياً فتحت لينا.

] المحاكم من الليلة زينة في زينة أتملت بينا.

] متأكدين كورونا مشت ولا ماخدين منها أذن يا والينا؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كان زول عطس في محكمة أتخارج وأخسر قضيتك أخير ليك.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة