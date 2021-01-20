بابكر سلك

بابكر سلك يكتب: مريخ الأمل

2021/01/20
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في السلك بابكر سلك

بمنتهى الهدوء والعقلانية وقتل المعلب (تكشيفاً).
] وضع الواعد الجزولي الكرة محل برك الطير.
] النزول بمتوسط عمر لاعبي المريخ هو خطوة في الطريق الصحيح.
] ومريخ اليوم هو مريخ الأمل.
] الأمل الذي ننشده سنين طويلة.
] بناء فريق بطولات بحق وحقيقة .
] ولا يتأتى ذلك إلا بالإعتماد على مواهب شابة.
] نفجر طاقاتها وتكتسب خبراتها كي تنضج في عمر يمكنها من نيل البطولات القارية بسهولة.
] لأن سياسة الإعتماد على الجاهز.
] وفقه جابوا لينا وسجلوا لينا.
] لم يقودنا لمنصة ولم يزعمنا على رصة.
] فالتسجيلات كنا نديرها بفكر هدوم العيد.
] مجرد تكديس.
وشوفونية واستعراض وترضية لمصالح ومصلحجية
] فيهم لاعبين لما تشوف الواحد فيهم تقول ده أبو العريس .
] وواحدين أبو أهل العريس عديل كده.
] على كل ديك مراحل لا أظنها عائدة في عهد أهلية وديمقراطية الرياضة والتي بدل أن نتبعها طوعاً فرضتها علينا (الفيفا).
] المهم.
] في عهد ديمقراطية الرياضة.
] أكرر من عزام ولي قدام .
] من عزام مروراً بالجزولي ولي قدام.
] ومن عشوائية إدارة ملف الإحلال والإبدال.
] نشطب كرنقو وخميس قبال دهر من الزمان.
] لنعيدهما الآن.
] واحد من الإداريين قلت ليهو ليه بتتخلوا عن المواهب الشابة.
] قال لي عشان يربوا ويكتسبوا خبرات .
] وبعد داك الدايرنو نرجعو.
] قلت ليهو موش الأفضل يربوا في المريخ ؟.
] قال لي الجماهير مابتصبر على لاعب.
] بالله شوف.
] إداري مهمتو إدارة النادي وقيادة الجماهير لفهم علمي يخدم النادي ويصعد بفكرهم .
] ينزل لمستوى الفهم العام.
] يعني زي الفنان البغني هابط.
] ويبرر ذلك بأن الجمهور عايز كده.
] أيها الناس.
] الموجهات الدولية من محاسنها أنها تجبرنا على التطور وتغيير الأفكار البالية والرجعية.
] العالم عالم ديمقراطية والزمن لا يتسع لأي فكر رجعي.
] وللأسف قد تعشعش الأفكار الرجعية داخل فواخير قرت.
] ولكن القلم مابزيل بلم.
] أيها الناس
] مباراة الأمس لم تكن بالسوء الذي تناوله البعض.
] قد تكون أخطاء التمرير مزعجة.
] ولكنها تنتج عن ضغط ذهني أو شرود أو إفراط في الإعداد البدني.
] وفي العموميات ماكانت كعبة.
] وبعدين أليس أمل عطبرة من فرق الممتاز؟.
] ألا يحــــــق له التفكير في هزيمتنا وهزيمة كل فرق الممتاز ؟.
] وهل غريب عليه أن يهزمنا؟.
] يبقى تبخيس آداء المريخ لأن الأمل وقف نداً له.
] لا مبرر له.
] وماتقول لي الأهلي والمجموعات.
] لكل مقام مقال .
] والدوري تنافس نعم ولكنه خير إعداد للمجموعات.
] أيها الناس.
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها.
] نجي لي شمارات والي الخرتوم .
] والينا.
] المدارس ولو جزئياً فتحت لينا.
] المحاكم من الليلة زينة في زينة أتملت بينا.
] متأكدين كورونا مشت ولا ماخدين منها أذن يا والينا؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كان زول عطس في محكمة أتخارج وأخسر قضيتك أخير ليك.
وإلى لقاء.
سلك

صحيفة الانتباهة

2021/01/20
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