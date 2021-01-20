بابكر سلك يكتب: مريخ الأمل
بمنتهى الهدوء والعقلانية وقتل المعلب (تكشيفاً).
] وضع الواعد الجزولي الكرة محل برك الطير.
] النزول بمتوسط عمر لاعبي المريخ هو خطوة في الطريق الصحيح.
] ومريخ اليوم هو مريخ الأمل.
] الأمل الذي ننشده سنين طويلة.
] بناء فريق بطولات بحق وحقيقة .
] ولا يتأتى ذلك إلا بالإعتماد على مواهب شابة.
] نفجر طاقاتها وتكتسب خبراتها كي تنضج في عمر يمكنها من نيل البطولات القارية بسهولة.
] لأن سياسة الإعتماد على الجاهز.
] وفقه جابوا لينا وسجلوا لينا.
] لم يقودنا لمنصة ولم يزعمنا على رصة.
] فالتسجيلات كنا نديرها بفكر هدوم العيد.
] مجرد تكديس.
وشوفونية واستعراض وترضية لمصالح ومصلحجية
] فيهم لاعبين لما تشوف الواحد فيهم تقول ده أبو العريس .
] وواحدين أبو أهل العريس عديل كده.
] على كل ديك مراحل لا أظنها عائدة في عهد أهلية وديمقراطية الرياضة والتي بدل أن نتبعها طوعاً فرضتها علينا (الفيفا).
] المهم.
] في عهد ديمقراطية الرياضة.
] أكرر من عزام ولي قدام .
] من عزام مروراً بالجزولي ولي قدام.
] ومن عشوائية إدارة ملف الإحلال والإبدال.
] نشطب كرنقو وخميس قبال دهر من الزمان.
] لنعيدهما الآن.
] واحد من الإداريين قلت ليهو ليه بتتخلوا عن المواهب الشابة.
] قال لي عشان يربوا ويكتسبوا خبرات .
] وبعد داك الدايرنو نرجعو.
] قلت ليهو موش الأفضل يربوا في المريخ ؟.
] قال لي الجماهير مابتصبر على لاعب.
] بالله شوف.
] إداري مهمتو إدارة النادي وقيادة الجماهير لفهم علمي يخدم النادي ويصعد بفكرهم .
] ينزل لمستوى الفهم العام.
] يعني زي الفنان البغني هابط.
] ويبرر ذلك بأن الجمهور عايز كده.
] أيها الناس.
] الموجهات الدولية من محاسنها أنها تجبرنا على التطور وتغيير الأفكار البالية والرجعية.
] العالم عالم ديمقراطية والزمن لا يتسع لأي فكر رجعي.
] وللأسف قد تعشعش الأفكار الرجعية داخل فواخير قرت.
] ولكن القلم مابزيل بلم.
] أيها الناس
] مباراة الأمس لم تكن بالسوء الذي تناوله البعض.
] قد تكون أخطاء التمرير مزعجة.
] ولكنها تنتج عن ضغط ذهني أو شرود أو إفراط في الإعداد البدني.
] وفي العموميات ماكانت كعبة.
] وبعدين أليس أمل عطبرة من فرق الممتاز؟.
] ألا يحــــــق له التفكير في هزيمتنا وهزيمة كل فرق الممتاز ؟.
] وهل غريب عليه أن يهزمنا؟.
] يبقى تبخيس آداء المريخ لأن الأمل وقف نداً له.
] لا مبرر له.
] وماتقول لي الأهلي والمجموعات.
] لكل مقام مقال .
] والدوري تنافس نعم ولكنه خير إعداد للمجموعات.
] أيها الناس.
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها.
] نجي لي شمارات والي الخرتوم .
] والينا.
] المدارس ولو جزئياً فتحت لينا.
] المحاكم من الليلة زينة في زينة أتملت بينا.
] متأكدين كورونا مشت ولا ماخدين منها أذن يا والينا؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كان زول عطس في محكمة أتخارج وأخسر قضيتك أخير ليك.
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة