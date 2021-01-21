



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 21 يناير 2021م

صحيفة السوداني :

البرهان: لا نُريد خَوض حرب مع إثيوبيا

حمدوك يستعجل رفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية

استئناف العام الدراسي بولاية القضارف

رئيس شعبة المخابز: استحالة عمل المخابز في ظل الزيادات التي حدّدتها الدولة

تنصيب الرائد محمد الفاتح ناظراً لعموم قبيلة الفلاتة بعد رحيل الناظر السماني

تنحي قاضي الطعون الإدارية ضد لجنة إزالة التمكين

صحيفة أخبار اليوم:

وزيرة المالية تنفي أى اتجاه لتغير العملة وتقول: لا نريد تغيير الفستان من الخارج

هبة تصف السودان بالدولة المفلسة وتكشف عن معاناة كبيرة لجلب الدقيق وإستيراد الدواء

مجلس الشركاء يطلع على الأوضاع بدارفور ويدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

لجنة مشتركة لوزارتي التعليم والصحة توصي بفتح المدارس للمرحلتين بالخرطوم

لجان مقاومة عطبرة تؤكد دعم الوالي ورفض التفاهم مع شورى الجعليين

صحيفة الوطن:

والي غرب دارفور يتعرض لمحاولة إغتيال

شعبة المخابز : العمل مستحيل في ظل هذه الظروف

توصية بفتح كل المدارس في الخرطوم

الدولار يوالي الارتفاع واحتجاجات متفرقة على تدهور الخدمات والاوضاع الاقتصادية

وزير الداخلية يوجه الشرطة بحماية المواطنين

صحيفة النيل الدولية:

توغل لمليشيات إثيوبية بالفشقة ومقاتلون من المسيرية لإسناد الجيش

حمدوك يستعجل الحرية والتغيير لرفع ترشيحات الحقائب الوزارية

مجلس الصحوة: أيادي خفية تعمل على تجديد الاقتتال في دارفور

حمدوك يفتتح معرض الخرطوم الدولى

صحيفة القوات المسلحة :

القائد العام يلتقي بضباط القوات المسلحة برتبتي اللواء والعميد

حمدوك : الفراغ السياسي ساهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين

الدومة يصدر قراراً بتخفيض ساعات حظر التجوال بولاية غرب دارفور

توصية بفتح المدارس بولاية الخرطوم بصورة كاملة

الخرطوم: (كوش نيوز)