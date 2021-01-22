زيادة كبيرة في تذاكر دخول معرض الخرطوم وشركات تهدد بالمقاطعة





قوبلت زيادة فئة التذاكر التي حددتها إدارة معرض الخرطوم الدولي للزوار بمبلغ 300 جنيه للدخول العادي وألف جنيه للصالة الدولية، باعتراضات واسعة من قبل الشركات .

وكشف مُدير شركة (توب فينشينق) الهندسية التجارية محي الدين علي أحمد عن احتجاج (٧٠٪) من الشركات المشاركة في معرض الخرطوم الدولي لدورته الـ (٣٨) المقرر انطلاقها في الفترة من (٢١ إلى ٢٨) من يناير الجاري .

وأكد علي أحمد في تصريح انسحاب بعض الشركات وتهديد البعض الآخر بالانسحاب إذا لم تتخذ إدارة المعرض قرارا بمعالجة تخفيض قيمة التذكرة للزوار، وأوضح أن ارتفاع قيمة التذكرة إلى ١٠٠٠٪ مقارنةً بالعام السابق سوف يؤدي إلى إحجام الزوار والأسر عن الدخول ويسهم في فشل المعرض لهذا العام.

وأشار إلى أن المعرض يعد أكبر فعالية اقتصادية تتم في البلاد على الإطلاق من حيث مشاركة الشركات العالمية والوطنية كعلامة تجارية وتعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات بصورة مباشرة وخدمة ترويجية، ونوه إلى مشاركة (١٤) دولة والاتحاد الأوربي، وتوقّع فشل المعرض بسبب ارتفاع قيمة التذكرة ومنع مشاركة من تنقص أعمارهم عن (٢٠) عاماً بالمعرض، ووصف ذلك القرار بالمنع الضمني للأسر من المشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن إدارة المعرض تحججت بأن الغرض من ارتفاع قيمة التذكرة هو التقليل من نسبة الزوار وتوفير الاشتراطات الصحية لهم داخل المعرض .

السوداني