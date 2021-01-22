المواطن السوداني سوف يفقد نصف القيمة الحقيقية لدخله جراء ارتفاع الاسعار خلال العام 2021





هبة المنطق المهيب:

بشرت السيدة وزيرة المالية المواطنين بأن “موازنة 2021، وضعت اعتباراً خاصة لمعالجة كافة المشكلات المتعلقة بمعاش الناس والذي هو الهم الاول للحكومة الانتقالية وخاصة وزارة المالية”.

وورد في نفس وثيقة الموازنة ان معدل التضخم في 2021 سيكون في حدود 95% وهذا يعني ان المواطن سوف يفقد نصف القيمة الحقيقية لدخله جراء ارتفاع الاسعار خلال العام.

لذلك فان تصريح السيدة الوزيرة تنفيه نفس موازنتها التي تتحدث عنها. ولا ندري كيف نناغم بين فقدان نصف الدخل مع الزعم بـمعالجة كافة المشكلات المتعلقة بمعاش الناس.

بقلم

د. معتصم أقرع

