مقتل 250 شخصًا وتشريد 100 ألف خلال إسبوع بدارفور





قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس بأن اندلاع أعمال العنف بين المجموعات العرقية في إقليم دارفور أسفر عن مقتل 250 شخصًا وتشريد أكثر من 100 ألف آخرين، خلال الأسبوع الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي نشر عددًا أقل قليلًا من الوفيات المذكورة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجماعات العربية والنازحين داخليًّا من جماعة المساليت العرقية يومي السبت والأحد في غرب دارفور.

وأضاف المكتب الأممي أنه مع إطلاق الأعيرة النارية وإحراق المنازل، لقي 160 شخصًا حتفهم، وأصيب 215 آخرون.

وفي حادث منفصل وقع الاثنين الماضي، لقي 72 شخصًا حتفهم، وأصيب 73 آخرون فى منطقة قريضة بجنوب دارفور، في نزاع على الأرض بين مزارعي الفلاتة ، والرعاة من قبيلة الرزيقات، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي إن «هذه الحوادث تثير مخاوف جدية حول الخطر الوشيك المنذر بمزيد من العنف في دارفور٠وأضافت أن المنطقة تعج بالتوترات العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة