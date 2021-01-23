اختطاف نظامي من قبل مهربي أسلحة بالخرطوم





انهت شرطة المعابر، اليوم السبت، مغامرة مهربي أسلحة اختفوا نظامي أثناء اجراءه عمليات التفتيش الروتيني لعربة يقودها المتهمون بداخله أسلحة ثقيلة في طريقها للخرطوم.

وكشفت مصادر (لحكايات)، بأنه وأثناء إجراء العريف شرطة تاج الدين الرشيد لعمليات التفتيش الروتيني لعربة (بوكس) عليها شخصان بمعبر الرويان غرب امدرمان، أحكم المتهمون القبض على النظامي وقاما بادخاله العربة بالقوة ومن ثم لاذا بالفرار.

وطبقاً للمصدر، فإنه وفور رصد شرطة المعبر هروب المتهمين بالنطامي تحركت قوة من المعبر بقيادة حكمدار المعبر ملازم أول ضياء الدين ومساعد شرطة مازن آدم، لتتمكن القوة بعد مطاردة مارثونية من القبض على المتهمين وبحيازتهم (36) قطعة سلاح كلاشنكوف قادمة من من شمال كردفان في طريقها للخرطوم.

وكشفت المصادر، (لحكايات)، أن شرطة المعابر بنقطة تفتيش الرويان غرب مدينة امدرمان ألقت القبض على المتهمين يقود عربة (بوكس) موديل 2011م بعد مطاردة مثيرة وضبط بداخل العربة التي يقودانها (36) قطعة سلاح نارى مخبأة داخل حقيبة قادماً من ولاية شمال كردفان في طريقه للخرطوم.

وطبقاً للمصدر، إنه وفور القبض على المتهمين تم تدوين إجراءات بلاغ جنائي في مواجهتهما بمخالفة قانون الأسلحة والذخيرة بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بحري باعتبارها جهة الاختصاص ووضعت العربة البوكس والأسلحة معروضات في البلاغ ولا زالت التحريات جارية تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة عقب اكتمالها.

صحيفة حكايات