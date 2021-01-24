معتصم محمود يكتب: مضروب الهلال اغتال المريخ !!





تــوتي التي خسرت من الهلال بخماسية تلاعبت بالمريخ وانتزعت منه نقطتين .

خماسية الهلال خدعت المريخ فلم يحترم تماسيح النيل .

توتي هزت الشباك الحمراء من أول ربع ساعة والمريخ ظل خاسراً كل الشوط الأول .

هدف التماسيح كشف تواضع دفاع المريخ لاسيما تمبش وطبنجة .

نادر المشاغب ظل في صراع على الكرة مع منجد النيل والثنائي الأحمر يتفرج !!

إن كان هذا حال الدفاع الأحمر مع هجوم توتي فكيف الحال مع الأهلي المصري !!

إني أرى في الأفق ملامح فضيحة جوية، اللهم أستر.

عدم منح المريخ ركلة جزاء من أهم أسباب تعثر الأحمر أمام توتي .

منذ المباراة الأولى في الدوري والمريخ يصرف (حصته) المقررة من ضربات الجزاء إلا أمام توتي .

غاب الحكم أبو شنب فغاب المريخ .

لماذا لا يُعين أبو شنب حكماً دائماً لمباريات المريخ !!

لست مع الذين يقولون (تحكيم نظيف، مريخ مفيش).

خسارة المريخ ستُخرج أقلام المعارضة من جحورها .

انتصارات المريخ السابقة أدخلت المعارضة الجحور والآن جاء التعثر الذي انتظروه .

عجبي لمريخي يفرح لخسارة فريقه !!

إنه إعلام المكرمات ولا عجب .

يفرح لخسارة المريخ نكاية في سوداكال ويهلل لخسارة المنتخب كيداً في شداد ومقتاً لبرقو !!

الساحة الرياضية باتت حُبلى بعديد التشوهات وكثير الدمادل .

اتحاد محلي فاشل لا علاقة له بالوسيط يقدم مذكرة ضد الدرجة الوسيطة !!

من هو (صديق المعيلق) وما علاقته بالكرة حتى يقدم طعناً ضد الدرجة الوسيطة !!

من المهازل أن اتحاد المعيلق لا يملك فريقاً بالممتاز ولا الوسيط بل أن ممثله في الدوري العام خسر أمس الأول من ممثل القطينة بالأربعة !!

أربعة من ممثل القطينة ولا تسلني كيف الحال إن كانت المباراة أمام ممثل الخرطوم أو مدني أو بورتسودان !!

ترى أين أندية المعليق و(صديق عكلي) يتحكم في قرارت الاتحاد منذ ميلاده !!

هل عقرت المعيلق حتى يسيطر عليها هذا الكوز كل هذه السنوات !!

أين لجان مقاومة المعيلق وأبو عشر وكل الأندية المنتمية لهذا الاتحاد !! .

عديد الاتحادات رفضت تقديم مذكرة العار ضد الوسيط وحملها (صديق عكلي) باسم المعيلق .

🇬🇦 كلام سياسة

لولا القروبات الكيزانية لما عرف أحد حكاية زيادة أسعار الوقود .

الزيادة كانت في حدود الــ (5) جنيهات للتر، نعم الخمسة جنيهات التي لم يعد لها وجود في سوق التعاملات .

الزيادة نحو 1% وبرغم ذلك جعل منها الذباب الكيزاني الخط الأول في منصاتهم الإعلامية القميئة .

نقول للكيزان، صمت الشعب واللتر يقفز من 28 لأكثر من 500 وسيصمت لو تجاوز المليون .

الشعب يدرك أن الكيزان خلف الغلاء لذلك سيتحمل حتى يتم اجتثاثهم واستئصال كافة الأورام الخبيثة من جسد السودان الطاهر.

معتصم محمود – صحيفة الصيحة