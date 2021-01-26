محمد عبد الماجد يكتب: نصوص لا تعرف الخجل
(1)
] الدليل على أن (الدولة العميقة) وراء كل هذه الازمات – انهم يتحدثون في الوقت نفسه عن :
] صف الخبز.
] وصف الرغيف.
] وصف العيش.
] وجدت احد ازلام الدولة العميقة يقول انه خرج من صف (الخبز) فوقف في صف (الرغيف) ثم مضى بعد ذلك ليقف في صف (العيش).
(2)
] لجنة ازالة التمكين..اضحت احد اذرع (التمكين).
] لذلك فان الاجدى هو ازالة لجنة ازالة التمكين نفسها.
(3)
] حميدتي قائد قوات الدعم السريع مع النظام البائد.
] حميدتي نائب رئيس المجلس السيادي مع النظام الجديد.
(4)
] لكل المتربصين بثورة ديسمبر المجيدة.
] الرغيف بالكيلو افضل من الدفاع بالنظر!!.
(5)
] لاحقاً.
] الرغيف بالكيلو.
] واللحمة بالشم!!
(6)
] وعد المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للهلال وشرع في حل كل مشاكل ازمات الهلال السوداني.
] وذهب في نفس الاتجاه الرئيس الفخري للمريخ التازي.
] ألا تعتقدون ان السودان في حاجة الى (رئيس فخري)؟ في وجود (صوري) لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لتحل هذه الازمات.
(7)
] لا تنتظروا شيئاً من لجنة نبيل اديب.
] هذه اللجنة (تكوينها) نفسه باطل– وما بني على باطل فهو باطل…بدلاً من ان يكون اسمها لجنة التحقيق في (مجزرة) الاعتصام – اسمها لجنة التحقيق في (فض) الاعتصام.
] الفرق شاسع بين (المجزرة) و(الفض).
(8)
] مع كل هذا الغلاء ومع الاسعار التي بلغها الخبز والبنزين مازالت (الصفوف) تمتد امام المخابز ومحطات الوقود.
] كنا نظن ان ارتفاع اسعار هذه السلع سوف يقضى على (الصفوف)– لكن لم هذه الاسعار لم تفعل شيئاً غير انها زادت من طول الصفوف ومن طول الانتظار.
(9)
] الحكومة الجديدة لو اكتفت بان يكون مدني عباس مدني خارج تشكيلتها الوزارية لكفاها ذلك.
] لا نعشم في انتصار اكبر من الاطاحة بمدني عباس مدني.
(10)
] مضت فترة طويلة لم نسمع فيها تصريحاً لعضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع.
] إن شاء الله (المانع) خير.
] قيل ان فضل محمد خير يغني في الخليج (مانع وصلي مالك)؟
(11)
] لو كانوا يمتلكون ذرة من الذكاء لجعلوا (وداد بابكر) مديرة للهيئة القومية للكهرباء.
] حتى تكون هناك مبررات لهذه (القطوعات).
(12)
] الدولة العميقة هي /
] ان تشرب (الشوربة) وتلعقها وأنت تظن انها (باردة)، فتجدها (ساخنة).
(13)
] هناك خلط حدث بين وزير الصحة ووزير الطاقة والتعدين.
] حيث مارس وزير الطاقة والتعدين المكلف (الاغلاق التام) للتيار الكهربائي.
(14)
] الطريقة والرفق واللين الذي يستعمل في ازالة (التمكين) مثل الرفق واللين الذي يستعمل في ازالة (النمش).
] قلنا ذلك كثيراً ولكن لا حياة لمن تنادي.
] ما يحدث الآن لا يزيل حتى النمش والتجاعيد.
(15)
] بغم /
] لا تستبعدوا ذلك.
] الدولة العميقة سوف تناقش لكم في برنامج (اغاني واغاني) الذي سوف يبدأ تسجيلاته في الفترة القادمة ازمة (الخبز).
] وسوف تغني هدى عربي في الحلقة الاولى من البرنامج (خلي العيش حرام)!!
صحيفة الانتباهة
3 تعليقات
كيسك فاضي وكمان مقدود .. بتمني انك تكتب ما يستفاد منه .. يا ريت تناقش الازمات ورؤيتك شنو للخروج منها لو عندك رؤية .. ولا كلامك المكرور ياهو زاتو في الكورة وفي السياسة .. بقيت زي الفاتح جبرة كلامك ممل ومسيخ ومع المساخة جايب ليه حموضة .. انت حمضوق قريبك .. من وين جبت الثقالة وتقل الدم والبرود ده .. قوم يا عاطل ما عندك حاجة يا ككو
منتهى السخف !!
الكوز العديل ولا المتكوزن .
المؤتمر وطني العديل ولا المؤتمرج .