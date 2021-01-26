محمد عبد الماجد يكتب: نصوص لا تعرف الخجل





(1)

] الدليل على أن (الدولة العميقة) وراء كل هذه الازمات – انهم يتحدثون في الوقت نفسه عن :

] صف الخبز.

] وصف الرغيف.

] وصف العيش.

] وجدت احد ازلام الدولة العميقة يقول انه خرج من صف (الخبز) فوقف في صف (الرغيف) ثم مضى بعد ذلك ليقف في صف (العيش).

(2)

] لجنة ازالة التمكين..اضحت احد اذرع (التمكين).

] لذلك فان الاجدى هو ازالة لجنة ازالة التمكين نفسها.

(3)

] حميدتي قائد قوات الدعم السريع مع النظام البائد.

] حميدتي نائب رئيس المجلس السيادي مع النظام الجديد.

(4)

] لكل المتربصين بثورة ديسمبر المجيدة.

] الرغيف بالكيلو افضل من الدفاع بالنظر!!.

(5)

] لاحقاً.

] الرغيف بالكيلو.

] واللحمة بالشم!!

(6)

] وعد المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للهلال وشرع في حل كل مشاكل ازمات الهلال السوداني.

] وذهب في نفس الاتجاه الرئيس الفخري للمريخ التازي.

] ألا تعتقدون ان السودان في حاجة الى (رئيس فخري)؟ في وجود (صوري) لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لتحل هذه الازمات.

(7)

] لا تنتظروا شيئاً من لجنة نبيل اديب.

] هذه اللجنة (تكوينها) نفسه باطل– وما بني على باطل فهو باطل…بدلاً من ان يكون اسمها لجنة التحقيق في (مجزرة) الاعتصام – اسمها لجنة التحقيق في (فض) الاعتصام.

] الفرق شاسع بين (المجزرة) و(الفض).

(8)

] مع كل هذا الغلاء ومع الاسعار التي بلغها الخبز والبنزين مازالت (الصفوف) تمتد امام المخابز ومحطات الوقود.

] كنا نظن ان ارتفاع اسعار هذه السلع سوف يقضى على (الصفوف)– لكن لم هذه الاسعار لم تفعل شيئاً غير انها زادت من طول الصفوف ومن طول الانتظار.

(9)

] الحكومة الجديدة لو اكتفت بان يكون مدني عباس مدني خارج تشكيلتها الوزارية لكفاها ذلك.

] لا نعشم في انتصار اكبر من الاطاحة بمدني عباس مدني.

(10)

] مضت فترة طويلة لم نسمع فيها تصريحاً لعضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع.

] إن شاء الله (المانع) خير.

] قيل ان فضل محمد خير يغني في الخليج (مانع وصلي مالك)؟

(11)

] لو كانوا يمتلكون ذرة من الذكاء لجعلوا (وداد بابكر) مديرة للهيئة القومية للكهرباء.

] حتى تكون هناك مبررات لهذه (القطوعات).

(12)

] الدولة العميقة هي /

] ان تشرب (الشوربة) وتلعقها وأنت تظن انها (باردة)، فتجدها (ساخنة).

(13)

] هناك خلط حدث بين وزير الصحة ووزير الطاقة والتعدين.

] حيث مارس وزير الطاقة والتعدين المكلف (الاغلاق التام) للتيار الكهربائي.

(14)

] الطريقة والرفق واللين الذي يستعمل في ازالة (التمكين) مثل الرفق واللين الذي يستعمل في ازالة (النمش).

] قلنا ذلك كثيراً ولكن لا حياة لمن تنادي.

] ما يحدث الآن لا يزيل حتى النمش والتجاعيد.

(15)

] بغم /

] لا تستبعدوا ذلك.

] الدولة العميقة سوف تناقش لكم في برنامج (اغاني واغاني) الذي سوف يبدأ تسجيلاته في الفترة القادمة ازمة (الخبز).

] وسوف تغني هدى عربي في الحلقة الاولى من البرنامج (خلي العيش حرام)!!

صحيفة الانتباهة