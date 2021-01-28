تحرير (77) من ضحايا الإتجار بالبشر في القضارف





حرّرت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف، (77) من ضحايا الإتجار بالبشر (أجانب) بمحلية القلابات الشرقية، (14) منهم رجال و(63) من النساء.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، فإنه تم توقيف (4) متهمين سودانيين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

وأوضح مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة (حقوقي) صابر الله جابو فضل السيد في تصريح صحفي، أنّ العملية تمّت بواسطة فريق ميداني من إدارة مكافحة المخدرات بالولاية عندما كان يُباشر مهامه بمنطقة (مدراك) الحدودية بمحلية القلابات الشرقية.

الخرطوم- علي البصير

صحيفة الصيحة