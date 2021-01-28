معتصم محمود يكتب.. فضائية الفلول وترباس
عقب تصريحه المستفز لثورة الشعب نال كمال ترباس ما يستحق من الهجمات واللعنات .
▪️أقولها جازماً إن الصفعات التي تلقاها ترباس لم تحدث لمطرب من قبل ولن تحدث .
▪️احتشدت الوسائط بسيل جارف من الغضب تجاه عدو الثورة مطرب الدكتاتوريات .
▪️ليس الثوار والكنداكات فقط بل حتى عدد من الإسلاميين كالزميل عمار محمد آدم فضح ترباس عبر فيديو منتشر .
▪️الحملة التي تصدرت كافة الأسافير أكدت أن ترباس انتهى كلاعب وعليه قضاء بقية عمره كلاجئ .
▪️نعم لاجئ وليس مطرباً لأن ترباس ليس عبد الحليم ولا تامر حسني حتى يغني في عواصم العرب .
▪️ليس وردي ليغني في أديس وأسمرا وانجمينا ولا سيد خليفة ليغني في القاهرة و أبو ظبي .
▪ أغاني ترباس من شاكلة (جنى الباي، باي) لاتصلح في مسارح القاهرة أو بيروت.
▪️ترباس وجد ما يستحق من الغلظة والتعنيف لكن الكل نسي المنبر الذي تحدث منه ترباس .
▪️نسوا الفضائية التي بثت كلام ترباس المسموم .
▪️نعم إنها فضائية الكاردينال، فضائية الرجل الذي منحه المخلوع وسام الرياضة .
▪️نعم إنه الكاردينال الذي جعل استاد الهلال مقراً لحملات المخلوع الانتخابية وتراقص معه يوم أن كانت مليشيات الكيزان والأمن الشعبي والطلابي تحصد الأرواح في العرضة وشارع الأربعين !!
▪️سكوت أجهزة الثورة على الكاردينال حليف الكيزان جعلت الرجل يتمادى في استخفافه بثورة الشعب .
▪️لو حسمت لجنة إزالة التمكين شكوى جماهير الهلال ضد فضائية الكاردينال لما تمادت في استفزاز ثورة الشعب .
▪️أمس استضافت ترباس وغداً كرتي وعبد الحي وغير ذلك من فلول الإنقاذ .
▪️على مجلس سوباط الإسراع في فض الشراكة حتى لا يتأذى الهلال مما تبثه الفضائية من سموم .
▪️هلال الوطنية لا يتشرف باستضافة مطرب الفلول .
▪️شعب الهلال بانتظار تحرك فوري من لجنة إزالة التمكين .
▪️ما حدث للشروق وطيبة ننتظره لقناة الكاردينال وكافة منابر الفلول .
▪️سقوط ترباس لا يعني سقوط المطرب السوداني .
▪️الفن السوداني ظل على الدوام في الطليعة الثورية من زمن كرومة و حواء الطقطاقة التي ارتدت العلم وقادت مسيرة يوم الاستقلال .
▪️التحية لوردي قائد ثورة النغم ضد دكتاتورية مايو ثم الإنقاذ والتحية لرفيقه عركي الذي قاد ثورة الداخل مع رفيقه شاعر الملحمة هاشم صديق .
صحيفة الصيحة