معتصم محمود يكتب.. فضائية الفلول وترباس





عقب تصريحه المستفز لثورة الشعب نال كمال ترباس ما يستحق من الهجمات واللعنات .

▪️أقولها جازماً إن الصفعات التي تلقاها ترباس لم تحدث لمطرب من قبل ولن تحدث .

▪️احتشدت الوسائط بسيل جارف من الغضب تجاه عدو الثورة مطرب الدكتاتوريات .

▪️ليس الثوار والكنداكات فقط بل حتى عدد من الإسلاميين كالزميل عمار محمد آدم فضح ترباس عبر فيديو منتشر .

▪️الحملة التي تصدرت كافة الأسافير أكدت أن ترباس انتهى كلاعب وعليه قضاء بقية عمره كلاجئ .

▪️نعم لاجئ وليس مطرباً لأن ترباس ليس عبد الحليم ولا تامر حسني حتى يغني في عواصم العرب .

▪️ليس وردي ليغني في أديس وأسمرا وانجمينا ولا سيد خليفة ليغني في القاهرة و أبو ظبي .

▪ أغاني ترباس من شاكلة (جنى الباي، باي) لاتصلح في مسارح القاهرة أو بيروت.

▪️ترباس وجد ما يستحق من الغلظة والتعنيف لكن الكل نسي المنبر الذي تحدث منه ترباس .

▪️نسوا الفضائية التي بثت كلام ترباس المسموم .

▪️نعم إنها فضائية الكاردينال، فضائية الرجل الذي منحه المخلوع وسام الرياضة .

▪️نعم إنه الكاردينال الذي جعل استاد الهلال مقراً لحملات المخلوع الانتخابية وتراقص معه يوم أن كانت مليشيات الكيزان والأمن الشعبي والطلابي تحصد الأرواح في العرضة وشارع الأربعين !!

▪️سكوت أجهزة الثورة على الكاردينال حليف الكيزان جعلت الرجل يتمادى في استخفافه بثورة الشعب .

▪️لو حسمت لجنة إزالة التمكين شكوى جماهير الهلال ضد فضائية الكاردينال لما تمادت في استفزاز ثورة الشعب .

▪️أمس استضافت ترباس وغداً كرتي وعبد الحي وغير ذلك من فلول الإنقاذ .

▪️على مجلس سوباط الإسراع في فض الشراكة حتى لا يتأذى الهلال مما تبثه الفضائية من سموم .

▪️هلال الوطنية لا يتشرف باستضافة مطرب الفلول .

▪️شعب الهلال بانتظار تحرك فوري من لجنة إزالة التمكين .

▪️ما حدث للشروق وطيبة ننتظره لقناة الكاردينال وكافة منابر الفلول .

▪️سقوط ترباس لا يعني سقوط المطرب السوداني .

▪️الفن السوداني ظل على الدوام في الطليعة الثورية من زمن كرومة و حواء الطقطاقة التي ارتدت العلم وقادت مسيرة يوم الاستقلال .

▪️التحية لوردي قائد ثورة النغم ضد دكتاتورية مايو ثم الإنقاذ والتحية لرفيقه عركي الذي قاد ثورة الداخل مع رفيقه شاعر الملحمة هاشم صديق .

صحيفة الصيحة