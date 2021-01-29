



#توزيعات_المشهد1

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التوزيعات الداخلية للمشهد السوداني يمكن إجمالها في

#تحالف_قوى_الحرية_والتغيير ؛ وهو تحالف ولأخطاء وتقاطعات وإنعدام القوة المركزية الضابطة له ؛ تفرق أيدي سبأ وهو في أحسن الأحوال سيصبر على الوجود الرمزي ووضعية أفضل (الثوالث) الذي يصعد بقرارات إدارية لتجميل المشهد وتبعا لهذا فلن يكون له اثر في قرار او موقف.

#المكون_العسكري ؛ واضح أنه يمثل ثقل السلطة الذي أدار المشهد بتكتيك حافظ فيه بصرامة على الإحتفاظ بكونه الكرت الرابح الذي يحتاجه أنصار الثورة وخصومها ؛ حلفاء الداخل والخارج ولهذا فقد ظل على الدوام في وضعية الرقم الذي يقبل القسمة على كل الأطراف ؛ سواء كان هذا الإفتراض حقيقي او غير دقيق ؛ وهذا أكسبه ميزة أنه في كل التحولات والمراحل سابقا والان ولاحقا سيكون هو الأساس الذي يتم البناء عليه وانه الناقل للحكم او الطارد عنه (الوثيقة نافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها).

#النظام_القديم ؛ هذا وخلافا لظن الكثيريين اظن ان وضعه الان أقرب لتفاقم إشكالية داخلية تخصه ؛ وبالتالي معركته الان بين أجنحته اكثر منها تشكيل مهدد للوضع الإنتقالي وان ظل فزاعة تلوح بها اجنحة شركاء الحكم لجر الاطراف المتشاكسة لوضع التوحد الطارئ ولتسكين الشارع بمهددات عودة أظن ان النظام السابق حساباته فيها موضوعية ومحسوبة (بالملي) ولا تتحمل مغامرة لا تملك إجابات للداخل المتكتل ضده او للخارج الذي حتى الان لا يملك خيارات لفرز زهور الاسلاميين من أشواكهم وإن كان تخبط التيارات الحاكمة قد يمكن مستقبلا من البحث عن مداخل تحت السيطرة لأطراف من الإسلاميين.

#الشارع : بدا في الاستفاقة من واقعية ان الاشعار والخطب والبوستات لا تجلب خبز او وقود او تخفض الأسعار ؛ وكلما ضاق العيش سيتراجع صف الشارع الإنفعالي لصالح كتلة من الناضجين وقبلهم الاغلبية التي ان استمر الوضع الاقتصادي بتراجعه الحالي ؛ ورجحت كفة الجوع ؛ فالمؤكد ان غاشية بلا قيود ستظلل الحارات والأزقة وحينها سيكون التفكير بالعقل مقدم على العاطفة وسيتضاعف الانقسام الحالي لصالح تيارات محايدة ستجد ان كلمتها يجب ان تسمع .

#الأطراف_والولايات : ستكون على التوالي عصية على التوجهات المركزية التي برامجها أصلا قائمة على نطاق مركزي لا يملك في الولايات مفاتيح او حضور فاعل ؛ فحتى في عهد الثلاثين عاما الماضية كانت كفة الادارة الاهلية اعلى من التنظيم السياسي والاخير يصدر قراراته عبر اعتبار كبير للزعامات المحلية وسيتعقد الوضع بالولايات مع انفاذ قرار تقسيم الاقاليم الجديد لانه سيقلص قطعا نفوذ البعض كما انه سينحاز لوضعيات في الانساق الإدارية لن تكون مرضية للمجتمعات المحلية .

#قوى_السلام

تبدو فيها رؤية مناوي وجبريل اكثر تماسكا وجاهزية بمشروع توافقي فيه مساحات اقرب لتوجهات وضعية المكون العسكري (المشاركة وتجنب الخسارة) وهذا سيوفر للفصيلين إمكانية إستمرار الفرص دون التقيد بالتحولات واما بقية الاطراف الاخرى وتحديدا عرمان وعقار فيبدو ان ضبابية وضعية السلام مع الحلو تشكل هاجس لفصيلهم ؛ كما أن قلق ما فيما يبدو يواجه الفصيل جعله غير متحمس وظهر ادائه السياسي اقرب الى الضجر والزهد والتيقن بحتمية الخروج . وبالنسبة للهادي إدريس فاظنه المستفيد الاكبر والراغب في ظهور قوي يؤسس عليه مستقبل سياسي غير مرتبط بتحولات ولو شملت انقلاب .

واما جماعة التوم هجو وخالد شاويش . من اهل المسارات فهم مثل علامة ترقيم في نص ردئ . ان كتبتها او تجاوزتها ..ما مشكلة.

محمد حامد جمعه نوار