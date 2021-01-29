مسلحون يهاجمون رئاسة محلية أمبدة بـ”السواطير”





هاجم مسلحون لا يقل عددهم عن المائة شخص رئاسة محلية أمبدة بالسواطير، وقال عضو بلجان مقاومة أمبدة في تصريح إن المسلحين المعتدين وصلوا إلى المحلية وهم يمتطون بصاً سفرياً وفجأة بينما نحن جلوس في اعتصام المحلية للمطالبة بإقالة مديرها التنفيذي اذا بمجموعة من الأشخاص يقتحمون البوابة وهم يحملون السواطير والسكاكين وبدون أي مقدمات توجهوا مباشرةً إلى المكاتب وقاموا بتكسير الطبل التي تم اغلاقها بواسطة لجان المقاومة.

وأردف: قال لنا المسلحون (نحن دايرين نفتح المحلية التي امتدت اغلاقها لمدة أكثر من ٩ أشهر، حتى يباشر المدير التنفيذي مهامه)، وذكروا أنهم لديهم أراض يرغبون في استلامها وان أغلقتم المحلية.

ولفت عضو لجان المقاومة بحسب صحيفة الجريدة، عن لجوئهم لإجراء اتصالات هاتفية للاستنجاد بتنسيقيات لجان المقاومة عقب دخول المسلحين إلى المحلية الذين حضروا ودار نقاش حاد بين المسلحين وأفراد المقاومة المتواجدين في المحلية.

وأوضح أن المقاومة بررت تمسكها برفض المدير التنفيذي لمحلية أمبدة حماد فضل الله لأنه من منسوبي النظام البائد وجددت اتهامها له بالفساد.

(كوش نيوز)