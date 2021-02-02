حكومة الخرطوم تصف بداية العام الدراسي بالتحدي الكبير





أكد ممثل والي الخرطوم، مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د. محجوب منوفلي، بدء الدراسة في ظل ظروف سياسية واقتصادية وصحية معقدة، واصفاً ذلك بالتحدي الكبير باعتبار أن الولاية تواجه جائحة أثرت على كافة الانظمة العالمية في مختلف المستويات.

ووجه منوفلي، الطلاب بالالتزام بالموجهات والتدابير الصحية وتوصيل الرسائل التوعوية الى أسرهم مؤكداً أن الوقاية من كورونا هي العلاج الأساسي للمرض خاصة في ظل العودة التدريجية للحياة الطبيعية في حين ربط استمرار العام الدراسي بالالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس للكمامات وتباعد وغسل الايدي واستخدام المعقمات.

جاء ذلك لدى تدشين حكومة ولاية الخرطوم أمس بداية العام الدراسي والعودة الآمنة للمدارس في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا بالولاية بمدرسة علوية عبدالرافع الثانوية للبنات (كرري النموذجية سابقاً) بمحلية كرري بالتنسيق مع مبادرة مكافحة جائحة كورونا لمنظمات حياد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وصيادلة بلا حدود وكلنا قيم.

وقال منوفلي،”نستطيع ان نتعايش مع الوضع في ظل الموازنة لتوفيق الأوضاع الصحية والمحافظة على العام الدراسي بالرغم من التحديات الكبيرة أمام وزارتي الصحة والتربية والتعليم بالخرطوم”مشيراً إلى لجان مشتركة مع التربية للإشراف على المدارس لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الصيحة