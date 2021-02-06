مالك عقار يكتب… رسالة شكر و إمتنان





بفضل تضحياتكم الجِسام؛ و مُساهماتكم الكبيرة للوصول إلى إتفاق مُرضٍ في مسار المنطقتين و مُتابعة إجراءات تنفيذ سلام جوبا و الذي حقق جزء من تطلعات جماهير المنطقتين؛

فقد تم بالأمس إضافة ثلاثة أعضاء إلى مجلس السيادة من الفصائل الموقعة على اتفاق سلام جوبا، من بينهم شخصي قائد حركتكم، وأجدني ممتناً وشاكراً و مهنئاً اللاجئين و النازحين و الجّيش الشّعبي وأعضاء الحركة كافة أينما وجدوا ومواطني المنطقتين ( جنوب كردفان/جبال النوبة، النيل الازرق ، غرب كردفان) و أثمن مواقفكم و تضحياتكم و التي لولاها؛ لما كان الوصول لهذا المنصب مُمكناً، والذي اعتبره ملكاً للحركة الشعبية في كافة أنحاء السّودان و المتعاطفين و المتحالفين معها و كافة السودانيين.

و سأستخدم موقعي هذا لتنفيذ إتفاقية السلام بكل بنوده؛ جنباً إلى جنب مع كل الرفاق و الرّاغبين في إحداث التّحول الدّيمقراطي و تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حُرية- سلام و عدالة) و مُساهماً في الوصول الي السودان الجديد و دولة القانون والمواطنة المتساوية.

إن بلوغ هذه الغايات يحتاج إلى تضافر جهود الجميع و تنسيق المواقف لبلورة برنامج ومشروع وطني للوصول لكتلة تاريخية قادرة على العمل سوياً من أجل إنجاز الانتقال والعمل المُشترك كسودانيين .

*مالك عقار إير رئيس الحركة الشعبية شمال*

*عضو المجلس السيادي*

صحيفة السوداني