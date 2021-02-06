عبد الله علي ابراهيم يكتب الحركات المسلحة وحرب الظلام بالظلام





مارتن لوثر كنق:

ليس بوسع الظلام طرد الظلام

النور وحده يفعل ذلك

الكراهية وحدها لا تطرد الكراهية

الحب وحده يفعل ذلك

تحدث القائد عبد العزيز الحلو إلى جريدة التيار قبل يومين حديثاً غير موفق. بدا لي فيها كمن يحمل قلم تصحيح أحمر شق به عليه أن يقول كلمة طيبة واحدة عن الثورة. وخلص إلى أنها “أعد”. وقلت في نفسي ربما كانت هذه طريقة الحلو في استدراك ثورة وقعت لم تحتج إلى قطعة سلاح مما حشد ليوم كريهة لم يأت مع الإنقاذ. ولربما كان حديثه المستهين بالثورة هو “دق الإنقاذ ما كدي خلي الحلو اليجي”. أو ماين منو!

مؤكد أن قوى المعارضة المدنية في قحت لم تحسن إدارة ما بعد الثورة. وهي ثورة معجزة من الله أراد بها إفحام الكذبة باسمه. وأسباب هذا الضعف كثيرة. وتطرقت كلمتي القديمة بعنوان “حرب الظلام للظلام” التي بدأت نشرها منذ الأمس إلى العلاقة غير السوية بين المقاومة المدنية والحركات المسلحة صارت بها الأولى عالة على الثانية فيما عرف ب”الانتفاضة المحمية”. وعلى ورود “المحمية” أخيرة إلا أن العشم كان في السلاح الحامي بأكثر من الانتفاضة. فلاحظت في الكلمة أن المقاومتين وقعتا ميثاق الفجر الجديد في يناير ٢٠١٣ ثم سرعان ما قام مسلحو الجبهة الثورية بالهجوم على شرق كردفان في أبريل منها وسموا غزوتهم ب”الفجر الجديد”. لم يكترثوا في اختيار الاسم حتى لما لقيه رجال المقاومة المدنية ونسائها لمجرد توقيعهم ميثاق الفجر الجديد مع “متمردين”. وكانت دربكة اضطربت فيها مقاومة الداخل اضطرابا. ولا نطيل. ونتابع المقال القديم:

جددت هجمة المسلحين الحديث عن إفلاس المعارضة السلمية لأحزاب الخرطوم التي تعاني من إشكالية ذات قرنين. فمن جهة لم تستثمر في حقولها التقليدية في النضال المدني لتكون الحليف المستحق للمسلحين. فأعفت نفسها من تحليل مجتمع الإنقاذ، وتحولاته الفظة للمجتمع لربع قرن، بحجة أنه غير شرعي وما بُني على باطل باطل. فهي لا تنفذ بالرؤية لسودان ما بعد الإنقاذ كما يهفو له الناس الذين اكتووا بحكمها ويريدون ضمانة بأن البديل لن يكرر الإنقاذ ولا سابقاتها. ولم تقع المعارضة بعد على بديل تستنفر به الناس. واستبدلت ذلك بمضغ وثائق ثوراتها القديمة محلاة بمطالب مجردة عن استقلال الجامعات والقضاء وغيرها. ولما أصدرت برنامجاً للبديل طفح بهذه العموميات بل قالت نصاً إن قضايا الاقتصاد والتعليم وغيرها ستناقش في مؤتمرات تنتظر سقوط الحكومة. وبدلاً من نقد الواقع لتطرح نفسها كبديل جاذب صارت، في قول أحدهم، عالة على الواقع.

القرن الآخر للإشكالية أنه لم يتفق للمعارضة بعد انتهاج طريق العنف مع النظام برغم قناعة لم تمل من تكرارها هي أن الطريق السلمي مسدود مع حكومة لا تستجيب إلا لحملة السلاح. وما منعها ربما إلا أنها جربته في سنوات التسعينات حين تركزت كادراتها في أسمرا وعادت منه بخفي حنين. ثم هي لا تكف تجد العذر حتى لإنتهاكات المسلحين لحقوق الإنسان التي ترعاها بذريعة أن عنفهم كان كُره لهم اضطرهم إليه النظام البغيض. وكأن الاضطرار لم يطالهم هم أنفسهم دون أن يتنازلوا عن النهج السلمي.

وأحبطت هذه الإشكالية المزدوجة عمل المعارضة. فهي لا تحرك ساكن القوى المدنية حتى اشتهرت عنها عبارة “حضرنا ولم نجدكم” حملها يوماً محمد إبراهيم نقد، الزعيم الشيوعي، معلقاً على مظاهرة رتبت لها المعارضة ولم تقم لها قائمة. وبالنتيجة صارت المعارضة عالة على العمل المسلح يقوم به غيرها وتنتظر أن تلتقط الثمر. وغايتها منه الضغط على الإنقاذ ليجبرها على “حلول متفاوض عليها وتحول ديمقراطي حقيقي” في عبارة لياسر الشريف من الجمهوريين. وقال إن قدوتهم في ضعضعة النظم بعد هزة ليتلطف هي مصالحة الرئيس نميري مع أحزاب الجبهة الوطينة المعارضة بعد هجومها غير الموفق على الخرطوم في 1976. واستبشر بأن هجوم الجبهة الثورية، الذي زلزل الإنقاذ وعرى ضعفها، ربما فتح الطريق لمساومة تاريخية مع النظام. وهذا علاج للنظام ب”الصدمة الكهربائية” لكي يسخو.

أغرى هزال المعارضة بها. فالحديث الغالب اليوم هو عن “نقد المعارضة” بأكثر من نقد الحكومة. وراحت تلك الأيامفي التسعينات، كما قال معارض مخضرم، حين كانت العقيدة هي “لا معارضة لمعارض”. فكثيرون يرون الآن أنه ما كان للأنقاذ أن تحكمنا بغلظة لربع قرن بحلول 30 يونيو القادم (٢٠١٣) لولا ضعف معارضيها الفذ. ووصفها كادر فيها، محمد وداعة البعثي، بأنهم ناموسة في أذن فيل هو الإنقاذ. وهي في قول قادم جديد لصفوفها يوسف الكودة، رئيس حزب الوسط الإسلامي، جانبت مزاج الشعب لخلوها من دينه وثقافته. وقال عن استفحال الخصومة بين أطرافها إنها “راقدة قرض”. فقد استغرقهم مناقشة الإعلان الدستوري وبرنامج الفترة الانتقالية سنوات ثلاث لم يتواضعوا عند شيء منها بعد. وجاء علي السيد، من حزب الميرغني الاتحادي الديمقراطي، بمجاز آخر عن هوان المعارضة قائلاً إنها ضعيفة ولبعضها “دريبات” مع الحكومة. و”دريبات” عنى بهذا هنا حزبه المعارض والشريك في الحكومة وحزب الأمة الذي تَعين ابن زعيمه، عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعداً لرئيس الجمهورية. ونتابع.

عبدالله علي إبراهيم – صحيفة السوداني