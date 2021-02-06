لجنة تفكيك التمكين تستنكر إعتقال صلاح مناع





إلحاقا للمعلومات السابقة والتي أفادت بقيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة عضو اللجنة العليا دكتور صلاح مناع وما تبعه من نشر تغريدة للدكتور صلاح مناع أعلن فيها استعداده للمثول أمام النيابة نهار الخميس 4 فبراير 2021م، وبعد تواصل الفريق القانوني لدكتور صلاح مناع مع النيابة والذين لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ. صباح اليوم السبت 6 فبراير 2021م وصلت قوة شرطية لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم دكتور صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات.بحسب ماورد بسونا ، تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159- 62 -160)، إشانة السمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية .

الخرطوم(كوش نيوز)