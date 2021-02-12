إبراهيم بقال سراج: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. !!





🔅✍ كنت ذات مرة بسوق الفاشر حجر قدو “وبينما نحن نجلس في مكان عام عند ” ست الشاي ” ومعي بعض الإصدقاء .. جاء إلينا شخص يطلب منا مساعدتة في القبض علي شخص آخر قال : لينا يا شباب عليكم الله ” ساعدوني نقبض الزول داك ” والزول شايفنوا ماشي مشي عادي ولا تظهر علي أي علامة من علامات الخوف ..

في البداية سألناه أنت منو عشان تقبضوا ؟

عرف نفسه أنه شرطي بوليس يتبع لشرطة ” حرس الصيد الحياة البرية ”

ودون أن نحس ضحكنا وقلنا له أنت متأكد أنك عاوز تقبض زول ولا الزول أتخيل ليك أسد أو نمر متوحش وخصوصاً هو يتبع لحرس الصيد ، الحياة البرية .. ؟

تذكرت هذه القصة وأمس كنا نجلس في أمدرمان المهندسين ومعي بعض الشباب عند ” ست القهوة ” نحتسي القهوة بمزاج ولم نكن ندري أن هناك ” شخص خسيس وجبان ومنحط من قطعان قحت ” كان يجلس بجوارنا وهو لم يمتلك الشجاعة لمواجهتنا فحاول التصوير ” خفية ” وصورة غير واضح من بعيد لانه جبان لا يستطيع الأقتراب منا ، فنشر بوست في صفحته طالباً من إسياده وإولياء نعمته المجئ والقبض علينا ؟ كنا في إنتظاره وإنتظار إسياده حتي الساعات المتأخرة من الليل ولم يأت إلينا أحد وهذا الشخص الجبان أن كان ” رجلاً ” لوقف أمامنا وهو شايفنا ونحن ما شايفنك ووقت شايفنا كان تقيف قدامنا .. ولكنه ” لبد كالحرامي وحاول التصوير من بعيد ولم يستطيع التصوير بصورة واضحة ” وهذا يدل علي أنه مجرد قطيع جبان جيعان سافل ومنحط يبحث عن دراهم من إسياده ليسد به رمق الحياة وضنك العيش .. ماذا يُجبرك أن تأتي الفرسان من ظهورهم الا تجروء لمواجهتهم ” ؟

هكذا هم قطيع قحت ” جبناء في أرض الواقع ولا يستطيع أحد منهم المواجهة مباشراً ” وديدنهم الغدر ورجالتهم وسفاهتهم وتطاولهم في الميديا فقط وهم ينشرون الإكاذيب والإشاعات في الوسائط بالقبض علي عناصر المؤتمر الوطني ؟ ليس بالقانون بل بالتنمر والسفه والتضليل الإعلامي في الوسائط لإشغال القطيع ومداراة الفشل ، أنشروا أوامر القبض في الوسائط ومواد الآتهام ضد من تطلبون القبض عليهم ؟ فلان لبد وفلان جري وفلان اختفي وهكذا هم يسوقون القطعان بالطلس والسواقة بالخلاء ومنذ بداية ثورتهم الوهمية حتي الأن درجوا علي الكذب والتضليل وهناك قطيع ينطلي عليهم أكاذيب هؤلاء الهوانات العلوج وهم جبناء ، كل قادات وإعضاء المؤتمر الوطني موجودين في بيوتهم وإماكن عملهم ؟ بحثتم عن من ولم تجدوه ؟ الأمر لا يحتاج لكل هذه الضجة أطلبوا من تريدون عبر الهاتف فقط وسيأتي إليكم بنفسه فالمجاهدين الذين قاتلوا في الأحراش وساحات القتال لن تخيفهم الإعتقالات وهم معارضون بينما من هم في سدة الحكم الأن يتهربون ويهروبون من العدالة وعند القبض عليهم يتنمرون ضد نائبهم العام ويسيئون العدالة والنيابة ..

الحملة إنصرافية بحتة والقصد التضليل والإنصراف عن القضايا الإساسية والإزمات التي تمر بالبلاد ومحاولات يائسة وبائسة منهم وكعادتهم إنصرفين وعطالة وفاشلين فشلوا في إدارة البلاد ودمروا الإقتصاد والشعب كلهم خرجوا ضدهم في ثورة الجياع ولم يستطيعوا لمواجهة الشعب وحل إزماته وكل الولايات طوارئ وخارجة عن سيطرتهم وهم يدعون أن الثورة جاءت بهم والشعب كله ضدهم الأن ويطالبون بإسقاطهم فقرروا إشغال قطعانهم بمواضيع إنصرافية وتوجيهات من عوير لجنة التمكين للولاة ؟ تخيلوا توجيهات للولاة وأنتهت الهيبة والسلطة ان يوجههم العوير ؟ وليس المهم في التوجيه بل التنفيذ وابقوا قدروا ونفذوا .

لم تدري قحت وبغباء وجهل سياسي أنها وحدت صفوف الإسلاميين والمؤتمر الوطني وتنشيط للعضوية وكل الوسائط الأن مؤتمر وطني ، قحاتي يا غبيان كل البلد كيزان ، والكيزان أثبتوا رجالتهم ووقفوا عند باب لجنة التمكين ولم يستطيع أحد أن يقبض عليهم ، والشرطة لا تنفذ قبض دون أوامر قبض صادرة من النيابات وهم يريدون القبض دون أي مسوغ قانوني وخارج إطار القانون لانهم هم أنفسهم ضد القانون ؟ فالقانون الذي يتهرب منه صلاح مناع ويسئ للنيابات والقضاء والسلطة القانونية والعدلية بالبلاد لن تنطبق علينا وبلو قانونكم وأشربوا مويته ، فالحملة ضد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أن لم تضيف لهم رصيد لم تخصم منهم شي ، وشكراً بغباء وجهل النشطاء تم تنشيط كل عضوية المؤتمر الوطني بالبلاد ” فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ” صدق الله العظيم .

إبراهيم بقال سراج

*الجمعة . 12 . فبراير . 2021 م*