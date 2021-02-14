



مناشدة من السيدة مديرة جامعة الخرطوم إلى طالبات وطلاب الجامعة

بسم الله الرحمن الرحيم

أبنائى وبناتى طلاب وطالبات جامعة الخرطوم:

في البدء نهنئ الطلاب الخريجين وعددهم ( 3157 ) طالباً وطالبة، ونهنيءُ أسرَهم بتخريجهم الذي تأخَّر طويلاً من جرَّاء الظروف الاستثنائية التي مرَّت بها البلاد منذ ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، مروراً بالجائحة التي اجتاحت العالم على موجتين ولا تزال الأخيرة منهما مستمرةً بضراوة.

وها نحن نستأنف الدراسة مجدَّداً رغم كلِّ الصعوبات والتحديات حرصاً على مستقبلِكم، أناشدكم بوجوب الالتزام بالاحترازات الصحية المتمثِّلة فى الحرص على ارتداء الكمامات، وغسل الأيدى وتعقيمها ، والتباعد الاجتماعي ما أمكن حفاظاً على أنفسِكم وأسرِكم وأساتذتكم و سائر منسوبي الجامعة من العدوَى من هذا الفيروس الشديد الضراوة.

كما أناشد طلابي وطالباتي بالداخليات على وجه الخصوص بضرورة عدم استضافة غير المستحقِّين للسكن أيَّاً كانوا إلا بعد استشارة الجهات المسئولة حتى يتسنَّى لنا الاستمرار فى الدراسة بانتظام وحتى نضمن تقديمَ الخدمات بصورة مرضية فأنتم أولى بها لأنَّكم أبناءُ هذه الجامعة.

أبنائي وبناتي طلاب وطالبات جامعة الخرطوم:

إنَّ المحافظة على البيئة الجامعية هي عنوان الرُّقيِّ والتحضُّر وهو أمرٌ تقعُ مسئوليَّتُه على عاتق منسوبي الجامعة جميعهم من الأساتذة والطلاب والموظفين والعمال ولا شك في أنَّ للطلاب و الطالبات القِدْحَ المُعلَّى فى تحقيق ذلك فينبغي عليهم الحرص في المحافظة على البيئة وممتلكات الجامعة وهى أمانة آلت إلينا من الأجيال السابقة فيجب تسليمُها للأجيال اللاحقة وهي أفضلُ مما كانت.

وختاماً فإني إذ أذكِّرُكم بما سبق إنما أخاطب وعيَّكم وكلِّي ثقةٌ في التزامكم بهذه الاحترازات في سبيل تخطِّي العقبات والصعاب التي تواجه الجامعة.

والله ولي التوفيق

بروفسير فدوى عبد الرحمن علي طه،

مديرة جامعة الخرطوم

14 فبراير 2021م