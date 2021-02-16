أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م
🔵 صحيفة الوطن:
– توجيه تهم الثراء الحرام والنقد الأجنبي وغسيل الأموال والارهاب لعبد الباسط حمزه.
– بدء محاكمة وزير سابق في محاولة أكتوبر الإنقلابية.
– حزب الامة يطالب بحل لجنة إزالة التمكين وينتقد إعتقال منسوبي الوطني.
– ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ 304%
🔵 صحيفة السوداني الالكترونية:
– إعفاء شركات توزيع النفط من الرسوم والضرائب حتى تنجلي الأزمة.
– حزب الأمة جناح مبارك الفاضل يطالب بحل لجنة إزالة التمكين.
– إطلاق سراح الطيب مصطفى.
– عضو السيادي إبراهيم جابر يتوجه إلى تشاد للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل .
– (الشيوعي): الحل في إسقاط البرهان وحلفائه المدنيين .
– المجلس المركزي للحرية والتغيير يشيد بأداء لجنة التمكين ويوجه بالإسراع في قيام المجلس التشريعي.
🔵 صحيفة النيل الدولية:
– كالعادة ياسادة.. السلطات السعودية تعيد شحنة ضأن إلى السودان
– الهادي يقف على مقابر الإبادة الجماعية باقليم دارفور
– اتفاق بين حكومة السودان و(الجنائية) بشأن محاكمة كوشيب
– إلغاء الإعفاءات الضريبية لمنظمات المجتمع المدني
– التضخم يرتفع إلى 304.33 % في يناير الماضي
🔵 صحيفة القوات المسلحة :
– البرهان ؛ حريصون علي تعزيز الشراكة بالاتحاد الاوربي ودوله
– رئيس هيئة الأركان :احد اهداف الثورة بناء جيش وطني واحد معترف
– الخارجية والري تبحثان موقف السودان من سد النهضة.
– العدل تؤكد التزامها بتفعيل قانون حقوق الانسان.
🔵 صحيفة سوداميديا نيوز الإلكترونية:
– الاتحاد الأوربي : ندعم تنمية السودان.
– مؤسسة خيرية عالمية باسم الصادق المهدي.
– وزارة الطاقة تنفي وجود سعرين للمنتجات البترولية.
– معدل التضخم يقفز ل ٣٠٤ بالمائة خلال يناير.
– المريخ يكمل جاهزيته لمعركة الأهلي.
النيلين
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