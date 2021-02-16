



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م

🔵 صحيفة الوطن:

– توجيه تهم الثراء الحرام والنقد الأجنبي وغسيل الأموال والارهاب لعبد الباسط حمزه.

– بدء محاكمة وزير سابق في محاولة أكتوبر الإنقلابية.

– حزب الامة يطالب بحل لجنة إزالة التمكين وينتقد إعتقال منسوبي الوطني.

– ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ 304%

🔵 صحيفة السوداني الالكترونية:

– إعفاء شركات توزيع النفط من الرسوم والضرائب حتى تنجلي الأزمة.

– حزب الأمة جناح مبارك الفاضل يطالب بحل لجنة إزالة التمكين.

– إطلاق سراح الطيب مصطفى.

– عضو السيادي إبراهيم جابر يتوجه إلى تشاد للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل .

– (الشيوعي): الحل في إسقاط البرهان وحلفائه المدنيين .

– المجلس المركزي للحرية والتغيير يشيد بأداء لجنة التمكين ويوجه بالإسراع في قيام المجلس التشريعي.

🔵 صحيفة النيل الدولية:

– كالعادة ياسادة.. السلطات السعودية تعيد شحنة ضأن إلى السودان

– الهادي يقف على مقابر الإبادة الجماعية باقليم دارفور

– اتفاق بين حكومة السودان و(الجنائية) بشأن محاكمة كوشيب

– إلغاء الإعفاءات الضريبية لمنظمات المجتمع المدني

– التضخم يرتفع إلى 304.33 % في يناير الماضي

🔵 صحيفة القوات المسلحة :

– البرهان ؛ حريصون علي تعزيز الشراكة بالاتحاد الاوربي ودوله

– رئيس هيئة الأركان :احد اهداف الثورة بناء جيش وطني واحد معترف

– الخارجية والري تبحثان موقف السودان من سد النهضة.

– العدل تؤكد التزامها بتفعيل قانون حقوق الانسان.

🔵 صحيفة سوداميديا نيوز الإلكترونية:

– الاتحاد الأوربي : ندعم تنمية السودان.

– مؤسسة خيرية عالمية باسم الصادق المهدي.

– وزارة الطاقة تنفي وجود سعرين للمنتجات البترولية.

– معدل التضخم يقفز ل ٣٠٤ بالمائة خلال يناير.

– المريخ يكمل جاهزيته لمعركة الأهلي.

النيلين