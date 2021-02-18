أحمد ربيع يرفض إجراء عملية لأحد مصابي الثورة بمستشفى المعلم





كشفت منظمة مصابي ثورة ديسمبر عن رفض القيادي السابق بتجمع المهنيين أحمد ربيع ومدير مستشفى مدينة المعلم الطبية اجراء عملية لأحد مصابي الثورة بسبب نقص رسوم العملية 55 ألف و200 جنيه من اجمالي تكلفتها البالغة 153 ألف جنيه.

وقال مسؤول المكتب الطبي بالمنظمة مصطفى أحمد خليل لـ”الجريدة”: (التزم مدير المستشفى في بداية الأمر باجراء العملية بالمبلغ الذي أودعناه في حسابات المستشفى الا أنني تفاجأت باتصاله بي وطلبه مني أن أقوم بسداد بقية رسوم العملية وبالمقابل التزم مدير صندوق القومي للتأمين الصحي بسداد تلك الرسوم مهما بلغت تكلفتها)، واستنتكر تعامل أحمد ربيع مع مصابي الثورة بطريقة لا تشبه الثورة .

وأردف: ( على الرغم من دفع تكلفة العملية بالكامل الا أنني تفاجأت للمرة الثانية بتنويم المصاب بعد اخراجه من غرفة العمليات في عنبر عادي وأبلغت أحمد ربيع باحتجاجي على ذلك لأن راحة المصاب تهمني).

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة