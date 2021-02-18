أحمد ربيع يرفض إجراء عملية لأحد مصابي الثورة بمستشفى المعلم
كشفت منظمة مصابي ثورة ديسمبر عن رفض القيادي السابق بتجمع المهنيين أحمد ربيع ومدير مستشفى مدينة المعلم الطبية اجراء عملية لأحد مصابي الثورة بسبب نقص رسوم العملية 55 ألف و200 جنيه من اجمالي تكلفتها البالغة 153 ألف جنيه.
وقال مسؤول المكتب الطبي بالمنظمة مصطفى أحمد خليل لـ”الجريدة”: (التزم مدير المستشفى في بداية الأمر باجراء العملية بالمبلغ الذي أودعناه في حسابات المستشفى الا أنني تفاجأت باتصاله بي وطلبه مني أن أقوم بسداد بقية رسوم العملية وبالمقابل التزم مدير صندوق القومي للتأمين الصحي بسداد تلك الرسوم مهما بلغت تكلفتها)، واستنتكر تعامل أحمد ربيع مع مصابي الثورة بطريقة لا تشبه الثورة .
وأردف: ( على الرغم من دفع تكلفة العملية بالكامل الا أنني تفاجأت للمرة الثانية بتنويم المصاب بعد اخراجه من غرفة العمليات في عنبر عادي وأبلغت أحمد ربيع باحتجاجي على ذلك لأن راحة المصاب تهمني).
الخرطوم : شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
للمرة الألف اقولها بالفم العالي ما مفروض تكون في منظمات هلامية زي منظمات الانقاذ البائدة الشهيد ودعم الجريح التي اغتني من ورائها ناس لا هم شهداء ولا جرحي غي ذلك الزمن والان ناس دايرة تعيد الكرة عشان تمص من دمنا تاني بمنتهي الانتهازية…استاذ احمد ربيع له الحق في ايقاف هذا العبث والتغول باسم اسر الشهدا والجرحي من الانتهازي كيشة الي هذا الحلزون المتكلم باسم الجرحي والان حايمين بدفاتر وتصاديق من المحليات لابتزاز التجار واصحاب المحلات