



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م

صحيفة أخبار اليوم:

– رفع جلسة محكمة مدبري الإنقلاب وإحالة نافع للمستشفى بعد إصابته بكورونا.

– تزايد أعداد مرضى السرطان ومستشفى الذرة تتسلم جهازا متطورا لعلاج الأورام.

– تفريغ مشتقات بترولية وغاز طبخ بمينائي الخير وبورتسودان الجنوبي.

– السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب.

– المكون المدني بالمجلس السيادي: اطلاق سراح أوكتاي لم يناقش.

– أبطال أفريقيا : خسارة تاريخية للمريخ بالأربعة أمام فيتا كلوب.

صحيفة الوطن:

– الجمارك تحجز على طائرة بدر للطيران في حادثة تهريب الذهب.

– إصابة نافع علي نافع بكورونا وتأجيل محاكمة انقلاب “٨٩”.

– إجتماع طارئ للسيادي والوزراء يناقش الوضع المعيشي والأمني.

– وصول بارجة أمريكية ميناء بورتسودان.

صحيفة السوداني:

– المكون المدني بالسيادي: إطلاق سراح (أوكتاي) لم يناقش وعلى الجهات التي أصدرت القرار تحمل مسؤوليتها.

– رفع جلسات محكمة انقلاب 30 يونيو بسب إصابة نافع علي نافع بـ”كورونا”.

– وفد من حماية الحياة البرية بفرنسا يزور شمال كردفان.

– عليو يطالب بمراجعة قوانين النفط وتمكين الولايات من مواردها.

– الغرفة التجارية تطالب بإسقاط مراكز القوى المسيطرة على استيراد السلع.

صحيفة النيل الدولية:

– السودان ينضم لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري

– مناوي: تكريمنا لحقار دلالة على انتهاء الحرب.

– منع الجمهور من حضور محاكمة الانقلابيين.. ومحامو الدفاع يحتجون.

– السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب.

– الجنيه يواصل التحسن ومغردون يطلقون حملة لتشجيع التحويلات عبر القنوات المصرفية.

– الأمم المتحدة: آلاف الإثيوبيين يطلبون اللجوء في السودان

– شركة المواصلات: 20 جنيها التعرفة للطلاب و50 للمواطنين.

صحيفة القوات المسلحة :

– الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز عددا من القوانين.

– مجلس الوزراء يطمئن على جهود توفير الجازولين والبنزين والفيرنس.

– مؤتمر حول القضايا الحدودية مع دولة جنوب السودان.

– حجر يؤكد إستعداد حركته لتنفيذ الترتيبات الأمنية

صحيفة سوداميديا نيوز الإلكترونية:

– مجلس الوزراء يطمئن على انسياب الوقود والدقيق.

– د. حمدوك : سعيد بتفاعل المواطنيين مع التعويم.

– في أكبر فضيحة.. المريخ يتجرع هزيمة قاسية أمام فيتا كلوب.

النيلين