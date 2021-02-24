أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م
صحيفة أخبار اليوم:
– رفع جلسة محكمة مدبري الإنقلاب وإحالة نافع للمستشفى بعد إصابته بكورونا.
– تزايد أعداد مرضى السرطان ومستشفى الذرة تتسلم جهازا متطورا لعلاج الأورام.
– تفريغ مشتقات بترولية وغاز طبخ بمينائي الخير وبورتسودان الجنوبي.
– السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب.
– المكون المدني بالمجلس السيادي: اطلاق سراح أوكتاي لم يناقش.
– أبطال أفريقيا : خسارة تاريخية للمريخ بالأربعة أمام فيتا كلوب.
صحيفة الوطن:
– الجمارك تحجز على طائرة بدر للطيران في حادثة تهريب الذهب.
– إصابة نافع علي نافع بكورونا وتأجيل محاكمة انقلاب “٨٩”.
– إجتماع طارئ للسيادي والوزراء يناقش الوضع المعيشي والأمني.
– وصول بارجة أمريكية ميناء بورتسودان.
صحيفة السوداني:
– المكون المدني بالسيادي: إطلاق سراح (أوكتاي) لم يناقش وعلى الجهات التي أصدرت القرار تحمل مسؤوليتها.
– رفع جلسات محكمة انقلاب 30 يونيو بسب إصابة نافع علي نافع بـ”كورونا”.
– وفد من حماية الحياة البرية بفرنسا يزور شمال كردفان.
– عليو يطالب بمراجعة قوانين النفط وتمكين الولايات من مواردها.
– الغرفة التجارية تطالب بإسقاط مراكز القوى المسيطرة على استيراد السلع.
صحيفة النيل الدولية:
– السودان ينضم لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري
– مناوي: تكريمنا لحقار دلالة على انتهاء الحرب.
– منع الجمهور من حضور محاكمة الانقلابيين.. ومحامو الدفاع يحتجون.
– السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب.
– الجنيه يواصل التحسن ومغردون يطلقون حملة لتشجيع التحويلات عبر القنوات المصرفية.
– الأمم المتحدة: آلاف الإثيوبيين يطلبون اللجوء في السودان
– شركة المواصلات: 20 جنيها التعرفة للطلاب و50 للمواطنين.
صحيفة القوات المسلحة :
– الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز عددا من القوانين.
– مجلس الوزراء يطمئن على جهود توفير الجازولين والبنزين والفيرنس.
– مؤتمر حول القضايا الحدودية مع دولة جنوب السودان.
– حجر يؤكد إستعداد حركته لتنفيذ الترتيبات الأمنية
صحيفة سوداميديا نيوز الإلكترونية:
– مجلس الوزراء يطمئن على انسياب الوقود والدقيق.
– د. حمدوك : سعيد بتفاعل المواطنيين مع التعويم.
– في أكبر فضيحة.. المريخ يتجرع هزيمة قاسية أمام فيتا كلوب.
النيلين
تعليق واحد
الجاره اثيوبيا نفس السيناريو فلاى مفاوضاتها فى الوصول الى اتفاق مرضى وقانونى ودولى بنفس الاسلوب التكتيكى والتغول يريدون التغول فى الاراضى السودانية ووجدوا الخير فى ارضنا ولهم حق ما دام الوضع كان سايب ومهمل وحكومه البشير الفاسدة كانت اسوا حكومه تعرض ارض الوطن لاستغلال التغول وبنفس الطريقة حلايب وايضا مع جنوب السودانن متطقة ابيى وحفرة النحاس وعليه لا بد من العمل الدؤوب لاغلاق تلك الملفات الحدودية بصورة عادله وقانونية وحس وطنى وكفانا رهن اراضينا للغير والزله واهانة الوطن فى ترابه والان وضحت الرؤية الوطنية وامل الاخوة فى مصر يعوا الدرس ويبداو فى الحوار مع السودان لاسترجاع حلايب وشلاتين وكمان الجنوب وحتى تعم المصلحة والامن والاستقرار فى تلك المناطق الحدوية ولبدء التنمية والتحديث والخدمات فيها والتفاعل مع مواطن تلك المناطق الحدويه وبكل شفافية وسوف يلجا السودان لقفل حدوده مع الجارة مصر ومن ثم الجنوب ولا بد من القوة والحوار والقانون وكفانا تسيب ورهن اراضى الوطن للغير والحمد الله الدعم الوطنى موجود بل تنقصنا الارادة السياسية والحنكه والتخطيط السليم ووضع رؤية واستراتيجية حوار بناء يفضى لاستراد الحقوق واراضى الوطن وفتح ملف السد العالى لانه ايضا به بنود لم تنفذ وكمية المياه التى وردة للجارة مصر لاكثر من 50 عاما والاستفادة مناصفة فى بحيرة ناصر والتى هى مجملها اراضى سودانية مغمورة بالمياه ويعنى لدينا حقوق لم تنفذ من مصر وايضا الجنوب فى حسم قضية الحدود والله المستعان