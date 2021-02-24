شاهد بالفيديو: هتافات تنادي بإسقاط الحكومة عند زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم لمحلية جبل أولياء





هتف عدد من المواطنين هتافات تنادي بإسقاط الحكومة عند زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم لمحلية جبل أولياء، لتدشين البرنامج القومي لدعم الأُسر السودانية “ثمرات” كبرنامج إسعافي للحماية الإجتماعية. وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) للفيديو، هتف المواطنون (تسقط بس)، وتجمهر عدد كبير من المواطنين، الذين حملوا آخرين على أكتفاهم وهم يهتفون. وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير المالية ، دشنوا برنامج دعم الأسر السودانية، بمحلية جبل أولياء.

الخرطوم(كوش نيوز)