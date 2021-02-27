سهير عبدالرحيم تكتب: مسلسل بايخ





مسألة الضبطيات التي تتم في مطار الخرطوم كل يومين مضحكة أكثر منها مدعاة للفخر ، أقصد ضبطيات الذهب خمسة كيلو وعشرة كيلو ،و الذي يكتشف في صالة السلامة أو أسفل مقاعد الطائرة وهي في طريقها للإقلاع ..!!

مسألة الضبطيات تلك لم تكن مقنعة البتة ، والسبب أن إنتاج الذهب من المعدنيين التقليديين فقط فاق الـ (90) طناً ( تسعين طناً) في العام المنصرم ويحدثونك عن ضبطية بخمسة كيلو و سته كيلو ….!!

هل تعلم عزيزي القاريء أنه وحتى ال (90) طناً هذه إنخفضت عن ماهي عليه في الأعوام ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م رصداً و متابعةً …!! ماذا تعني لك تلك المعلومة ….!! وإذا علمت بأن شركات التعدين الأهلية زادت و الآليات المستخدمة كثرت والرقعة المستهدفة إتسعت …!!

هذا الأمر يعني أن الدولة نائمة للدرجة التي يخرج الذهب بالأطنان أمامها دون أن تدري ….!! و ربما تدري ولا تدري بأنها لا تدري ….!!

ضبطيات هزيلة تتراوح بين الثلاثة كيلو وأقصاها (١٨) كيلو …!! السؤال أين أطنان الذهب…!! هنالك (٩٠) طناً خرجت من باطن الأرض أين هي الآن …..؟!!

هذا طبعاً غير (٢١) طناً عبر شركات الإمتيازالسبعة ، إن لم تكن تلك الشركات قد مارست شيئاً من التجنيب ….!!

دعكم من كل هذا هل تعلمون أن هنالك أجانب مصريين و شركات مصرية و أثيوبيين و تشاديين ينقبون عن الذهب في بلادنا ….!!!

أي نعم والله …!! و أتحدى أية مؤسسة نظامية أو شرطية أو استخبارات أو جهاز أمن أو جن أحمر أن يكذب حديثي هذا …..!!

أجانب ينقبون عن ثرواتنا و معادننا النفيسة و يهربونها إلى الخارج ….!! لم يتبق للأجانب في هذا البلد الهامل إلا أن يحفر كل مصري أو تشادي بئراً للبترول و يمد خطوط نفطه …؟؟

بالله عليكم و ماهو الفرق بين التنقيب عن البترول و التنقيب عن الذهب ….!!؟ ، أجانب ينهبون ثرواتنا و يطبعون عملتنا في بلدانهم و يحتلون أراضينا ثم يذهب حكامنا لإلتقاط الصور التذكارية معهم ….؟؟

أي هوان هذا وأي ضعف و أي خوار …..!! ثم يحدثونك لتحتفل بضبطية (٦)كيلو ….؟؟؟ ، حسناً ماذا بشأن الطائرات التي جعلت لها مدرجاً و مهبطاً في مربعات التنقيب .

المضحك في أمر ضبطيات الذهب أنه في إحداها عثر عليه في الطائرة أي بعد (٥) نقاط تفتيش والأخير في التفتيش قبيل صالة السلامة أيضاً يعني عبوره ثلاثة نقاط تفتيش …!!

علمت مؤخراً أن إحدى الموظفات بشركة طيران قدمت شكوى تحدثت فيها عن تواجد أحد أفراد الجمارك داخل بص الركاب …؟؟ نسخة من الشكوى بحوزتي …؟؟ هل حدث إجراء بهذا الخصوص ..؟ وهل الواقعه سليمة…؟؟

خارج السور :

هل …؟؟ و لا ما هل ….؟؟

صحيفة الانتباهة