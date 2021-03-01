العيكورة يكتب: بكاء طالبة تلخص الحكاية بمدرسة زيد بن ثابت





حقيقة لا اعلم اين تقع مدرسة زيد بن ثابت القرآنية بالخرطوم ولكن حدثنى احد الاخوه انها بالشجرة وكان ترتيبها الاولى في العام المنصرم ولكن يكفى أنني رأيت مقطع (فيديو) لمظلّة كبيرة بها شخصية متنكرة ترقص وتأتي بحركات مبتذله وسط الطالبات المتحجبات في مختلف الاعمار حقيقة إختلطت الاصوات فلا تستطيع أن تفرق أهو إستنكار واستهجان أم اعجاب و لكن ما لخص المصيبة أن طفلة أساس كانت تبكي بحرقة في ركن قصي تشتكي ومعلمتها تحاول تهدئتها تقول الطفلة (خديجة) أن مدرستها لم تكن بهذا الحال وانها تدمرت قالتها وهى تغالب عبراتها ودموعها .

نعم عزيزي القاري هذا لسان طفلة وقلب طفلة وغيرة طفلة لم تبلغ سن الرشد على حال (صالة) كانت للتلاوة وحفظ القرآن الكريم وقد حولتها (قحت) الى صالة للرقص والتهريج ! نعم إختاروها دون غيرها من حوش المدرسة لرمزيتها وقداستها لمحاربة الله ورسوله فماذا يتنظر الكبار و الغيورين واولياء الامور بعد هذه الفاجعة ؟ التى بدأ بها الوزير مفرح و وزير التربية زياراتهم (التفكيكية) وغيروا طاقم معلميها واتوا لها بمدير (مقاس ستة) ! والمقصود ليست هذه المدرسة تحديداً بل المستهدف كل النشء من ابنائنا وبناتنا في عقيدتهم ودينهم والا فلماذا ساحة التحفيظ والتلاوة دون غيرها من مباني المدرسة ؟فوالله نحيب هذه الطالبة لا يقل وجعاً عن صرخة (وامعتصماه) فماذا ينتظر الركع السجود من اهل السودان بعد هذا ؟

قبل ايام قلائل تداول في الاخبار ان وفداً من وزارة التربية والتعليم قد زار مدرسة بنات بشرق النيل يقول الخبر ان وفداً من (شمطاوات) اليسار السافرات قد اتين زائرات للمدرسة لا لمناقشة مشاكل الطالبات واحتياجات المدرسة ولا لتقديم محاضرة عن الوطن والوطنية وبالطبع لن نتعشم ان يتحدثن عن الدين والسيرة وقصص العفاف والحياء من منظور الاسلام لان قناعتنا انهن اجهل خلق الله بهذه المثل والقيم وما جئنا إلاّ لهدمها . بل اتين لايصال رسالة مُحددة وهى أن (إبن الزنا) إنما هو (إبن الرضا) كونه نتج عن علاقة جنسية محرمة برضي الطرفين !! نعم هذه الرسالة وهذا مُنتهى السفالة والانحطات الخلقي.

(برأيي) انه لن يتوقف استهداف العقيدة طالما ظل الصمت سائداً والكل يقول (للبيت رب يحميه) ! فإن لم نحارب هذا الخبث فغداً سيأتيك طفلك بلوحة (مايكل انجلو) ليريك صورة الذات الالهية (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا) وصورة آدم علية السلام ، نعم سيحدثك بأن له صديقة بالمدرسة يبادلها القبلات الصباحية وسط ثناء معلمته او معلمة (القحاتي) . نعم القحاتي حتى لا نظلم شرفاء المهنة من معلمينا الافاضل ، لذا الشعب يجب ان لا تشغله الازمات المتعمدة عن تفقد ابنائه وبناته بالمدارس وأركّز على مرحلة (الاساس) فهي المستهدفة في هذه المرحلة ! وكما تستوي صفوف المصلين في ثوانٍ لان كل منهم يبدأ بنفسة فلنكن نحن كذلك إبدأ بنفسك وتفقد حقيبة طفلك المدرسية وإن لم تفلح لجنة تنقيح المناهج من (خزعبلات) القراي فنقحها انت بنفسك أخى الوالد واختى الوالدة أخلعوا كل صفحات الانحلال والشرك والرذيلة من بين صفحات الكتب ودعوهم ينالوا (صفراً) عن اجابتها و لينالوا سلامة العقيدة والنشأة وسيذهب هذا الزبد قريباً بإذن الله .

فالمسيرات الاحتجاجية السلمية وسيلة والوسائط وسيلة والاقلام وسيلة والمجالس والتجمعات وسيلة فلا تتركوها لهم فأملؤها بدينكم وعلمكم يا علمائنا الاجلاء واساتذتنا الافاضل فالميدان لكم فقد لا يحسن اهل الاعلام الحديث عن هذا الجانب فأملؤا هذا الفراغ العريض بعلمكم ودينكم وغيرتكم وبكلمة حق تلقون بها الله قبل ان يملؤه هم بسمومهم وفحيحهم . راقبوا زيارات المدارس عن كثب وتقربوا من اطفالكم حتى لا يخبؤوا عنكم كلمة مما يُقال لهم . والعبء الاكبر يقع على عاتق المعلمين والمعلمات فهم جبهة التصدي الاولى لهذا الاستهداف المُمنهج فليحتسبوها عند الله كلمة حق امام سلطانٍ جائر وليكونوا بقدر المسؤلية فإن الله سائلهُم عنها .

ولا تغرنكم لجان حمدوك لمراجعة المناهج فكلها في الهدف سواء فلا تلقوا لها بالا و احصوا عليهم انفاسهم كما ضيقتم على (القراي) حتى ولى هارباً كما في بعض الروايات .

(أهااا وزارة التربية والتعليم مشت لي منو ياجماعة بعد الوزير (الحردان) ايوه الشايب داك ياخي القال للحريم اتصالحن مع اجسادكن عرفتوه ؟ اهاا مشى وين الزول ده؟)

فإن كانت هذه الوزارة للجبهة الثورية فلتسارع بإستلامها شاء من شاء وابي من ابى . دكتور جبريل هل تسمعني ؟ فلا يشغلونك بالدولار فالدين يُهدم من هناك .

قبل ما أنسي : ـــ

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا . وأكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل

صحيفة الانتباهة