رباح الصادق تكتب… بأذن الله منصورة..!
رباح الصادق تكتب… بأذن الله منصورة..! –
(1)
ليت المنصورة استخدمت كلمة (مزارعة) التي كثيراً ما استخدمها الحقاني لوصف الفكرة التي تحدثت عنها مستخدمة لفظ (استعمار)، ولو أنها فعلت لضبطت المصطلح، ولسدت منافذ الغرض والاستحمار.
(2)
آن الأوان لإعطاء الكلمات معانيها، مثلما قال فيلسوف الصين القديمة، كونفشيوس، ففك الارتباط بين المعاني ومدلولاتها من مبددات الشعوب.. وبذا ينبغي تأكيد ان الدارج الإشارة له بالاستعمار، وهي لفظة أطلقها الغزاة من الأوربيين ليبرروا فعلتهم النكراء باستعباد الشعوب وإذلالها ونهب خيراتها فسموه (استعمارا) نهضوا به وفق (عبء الرجل الأبيض)، بينما هو (احتلال) بغيض وغزو أثيم.
(3)
الإعمار لفظة قرآنية مقرونة بهدف خلق الإنسان، وينبغي أن يطلق الاستعمار، مثلما فعلت المنصورة، على تعمير البلاد بأيدي وبإذن بنيها لا عنوة واحتلالا..
(4)
اعتقد فيما حدث من هجوم كاسح شاطح بسبب لفظة كان يمكن استبدالها بأخرى تبطل المكائد عبرة لن تمررها المنصورة التي أعرف بدون اعتبار.. وأهلنا يقولون (سمحة البتعرف)..
وبإذن الله منصورة.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
طولك ياروح ده شكلوا حيكون مسلسل مكسيكى على فلم هندى ما صدقنا أرتحنا من هلمجرا وبوخة المديدة جونا بناتو اللهم أرزقنا الصبر اللهم أخفض أصواتهم وأنقص مكانتهم أما سلطة الامر الواقع وتحالف العسكر وقحت
اللهم يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وعاتق الرقاب وهازم الأحزاب اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن يقول للشيء كن فيكون. يامن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
اللهم عليك بحمدوك وزمرته ومرتزقته والبرهان وشلته وحميدتى وكفيله وعصابته فإنهم لا يعجزونك، اللهم تبرهم تتبيرا ودمرهم تدميرا ومزقهم كل ممزق ، اللهم لا تقم لهم وزنا، ولا تعلي لهم شأنا ، واجعل عملهم هباء منثورا، اللهم شتت جمعهم وفرق شملهم وزعزع أمنهم، وجمد الدم في عروقهم، اللهم سلط عليهم مانزل من السماء وما عرج فيها، وما خرج من الأرض وما مشى عليها، يا رحمان يا رحيم اللهم سلط عليهم الأمراض والطواعين وأشغلهم بأنفسهم عنا إلى يوم الدين، اللهم لا ترفع لهم في أرضنا راية ولا تحقق لهم فيها غاية ، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وروعوا قلوب العباد، فصب عليهم يا جبار سوط عذاب اللهم إنهم هتكوا أعراض المحصنات ، وسلبوا أمن الآمنين والآمنات، واستباحو حرمات المسلمين والمسلمات، اللهم إنهم عصوك جهارا نهارا، وعتوا عن أمرك واستكبروا استكبارا، وعاثوا في الأرض خرابا ودمارا، رب لا تذر منهم على الأرض ديارا اللهم أهلكهم بالقاضية فلا تبقي منهم باقية، يا عالم كل خافية.
اللهم إن أمرنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، وجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، لا ملجأ منك الا إليك، إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أمرتنا فتركنا ونهيتنا ففعلنا، ولكن رحمتك أكبر من خطايانا وعفوك أكبر من ذنوبنا إنك سميع مجيب، فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا,,,, آمين آمين آمين