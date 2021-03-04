



رباح الصادق تكتب… بأذن الله منصورة..! –

(1)

ليت المنصورة استخدمت كلمة (مزارعة) التي كثيراً ما استخدمها الحقاني لوصف الفكرة التي تحدثت عنها مستخدمة لفظ (استعمار)، ولو أنها فعلت لضبطت المصطلح، ولسدت منافذ الغرض والاستحمار.

(2)

آن الأوان لإعطاء الكلمات معانيها، مثلما قال فيلسوف الصين القديمة، كونفشيوس، ففك الارتباط بين المعاني ومدلولاتها من مبددات الشعوب.. وبذا ينبغي تأكيد ان الدارج الإشارة له بالاستعمار، وهي لفظة أطلقها الغزاة من الأوربيين ليبرروا فعلتهم النكراء باستعباد الشعوب وإذلالها ونهب خيراتها فسموه (استعمارا) نهضوا به وفق (عبء الرجل الأبيض)، بينما هو (احتلال) بغيض وغزو أثيم.

(3)

الإعمار لفظة قرآنية مقرونة بهدف خلق الإنسان، وينبغي أن يطلق الاستعمار، مثلما فعلت المنصورة، على تعمير البلاد بأيدي وبإذن بنيها لا عنوة واحتلالا..

(4)

اعتقد فيما حدث من هجوم كاسح شاطح بسبب لفظة كان يمكن استبدالها بأخرى تبطل المكائد عبرة لن تمررها المنصورة التي أعرف بدون اعتبار.. وأهلنا يقولون (سمحة البتعرف)..

وبإذن الله منصورة.

صحيفة السوداني