معتصم محمود يكتب.. مدرب المريخ يضع خارطة طريق
* قال النابي (حتى تفوز الأندية السودانية بالألقاب الخارجية تحتاج لإدارات محترفة ولاعبين مثقفين كروياً ومنضبطين داخل وخارج الميدان فضلاً عن صحافة متوازنة تراعي المصلحة العامة).
*النابي ومن خلال تجربته المؤلمة بالمريخ عرف مكمن الداء وتوصل لأنجع دواء .
*تثقيف اللاعبين مشكلة معلومة للكل فغالب لاعبينا فاقد تربوي عصي الاستيعاب أما ضرورة الانضباط داخل وخارج الملعب فذاك أحد أهم مفاتيح الحل .
*من يطوف على محلات الشيشة ويمر على شارع النيل أنصاص الليالي يدرك سبب ضمور لياقة لاعبينا.
*النابي تحدث بلسان صريح عن أصل الداء وأس البلاء بالمريخ وهي الصحافة المريخية.
*غالب مصائب المريخ من إعلامه، تلك حقيقة أكدها قبل النابي عديد القيادات الحمراء .
*ود الياس قال إعلام المريخ سبب البلاوي والوالي وصفه بالسالب .
*موقف جماهير المريخ من إعلامه معلوم وكم من مرة هتف ضده بل تحرشت عشرات بكبيرهم الذي نال أكثر من علقة ساخنة .
* جماهير المريخ لا تزال تتحسر على سيفها المسلول الفقيد صلاح سعيد وتجزم أن صحافة المبادئ الحمراء ماتت بموته .
*رحم الله سيف المريخ المسلول وغفر الله لمن ظلمه فغادر الفانية وفي القلب حسرة .
*صحافة المريخ سبب الخلافات الحادة بين أبناء الكيان وسبب الجفوة بين الاتحاد العام والمريخ.
*بسبب الإعلام الأحمر زهد كبار المريخ في الترشح وفاز صاحب ملف جنائي بالتزكية .
*الشعور المعادي للمريخ وسط قواعد سيد البلد سببه الإعلام الأحمر الذي يكتب بمداد العداء لكبير البلد فتبادله ذات الشعور .
* إعلام المريخ كان بيت الأدب ومستودع الإبداع حينما كإن يقوده كرف والسر قدور. ود. عمر محمود خالد .
*إعلام المريخ يعيش الآن عهد الانحطاط بعد أن اقتحمه الغرباء أصحاب المداد الآسن الذي لا يتوانى في شتم شيخ تجاوز الثمانين وبدم بااااارد .
*أقلام لا تستحي أن تشتم ربات البيوت وبنات الأسر بلا خجل ودون أدنى حياء .
*الغريب أن الأقلام التي شتمت رموزا رياضية وطنية شاهقة هي ذاتها التي تغزلت في زبانية وقتلة العهد الكيزاني البغيض !!
*طبلوا لزبانية الإنقاذ وتغزلوا في القتلة ونالوا أجرهم بالكاش والسفريات وبعد كل هذا زعموا أنهم ثوار !!
*ثوار مين والناس نايمين !!
*إجمالاً نقول، النابي وضع خارطة طريق مُثلى للمأزق المريخي .
*على أهل المريخ السعي لإصلاح الحال وإخراج النادي من المأزق الذي يعيش .
*الحل يبدأ بإصلاح الإعلام الأحمر وإسكات أصوات الفتنة والمطبلاتية.
*بالإعلام الأحمر كثير من الأقلام المحترمه التي لم تتاجر بالمريخ ولم تغتنِ منه .
*من دخلوا المريخ حفاة عراة واغتنوا منه معلومين للكافة.
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
وكأن الهلال بعيد عن كل ما ذكرت .. كأن الهلال برشلونة .. انت اول الارزقية والمطبلاتية والكلام الاجوف والارعن .. كلامك كلو شتيمة وسباب وتحشر الانقاذ بالفي والمافي .. انت فاقد تربوي مثلك مثل ما ذكرت عن اللعيبة .. اقفل فمك يا عاطل وشوف ليك شغلانة غير الرياضة والكتابة .. انت اكبر متملق .. تفففففففففففف عليك قوم يا عاطل
من انت يا فاسد يا بغيض عشان تتكلم في المريخ واعلامه. انت اكثر واحد معادي لرؤساء الهلال نسيت كلمات المدان البتقولها لاشرف الكاردينال ونسيت سبك لصلاح أديس يا وهم
قال كبير البلد والله هذه زمانك يا مهاذل
معارف مقياس الكبر عندك كيف انت وأمثالك خليك في صفرك واترك الزعيم واعلامه
تبا لك ولامثالك
وما تنسي الملف الجنائي فضلت خيركم
وانت سيد العارفين