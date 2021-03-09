سهير عبدالرحيم تكتب: لجنة التمكين..ديك العدة





تابعت مثل غيري إنتصار محافظ بنك السودان لموظفيه الذين طالتهم قرارات لجنة إزالة التمكين ، إنتصار المحافظ لموظفيه ليس له اسم غير اسم واحد أن المحافظ وجد القرار ظالم وفيه أجحاف مبين …!!

عملية إزالة الكثير من الخبرات و إحلال (تعلمجية) مكانهم يعني أن لجنة التمكين ليست لجنة إزالة تمكين و لكنها لجنة تمكين آخرين….!!

قرار المحافظ نفسه قرار يستحق الإحترام و يستحق أيضاً أن ترفع له القبعات ، وهو نموذج جيد للمسؤول الذي يحمي رعيته أن شابهم ظلم و حشف و سوء كيل ، رد المحافظ القوي يدل على تمسكه بموظفيه الأكفاء و عدم إخضاعه التعيينات ( الفي السكة) لمحاصصات …!!

لجنة التمكين نفسها بات واضحاً أنها فارقت الطريق و( راح ليها الدرب ) ، سلسلة من التخبط أشبه بديك العدة الذي وأن زجرته كسر العدة وإن تركته ملأها قذارة .

الشاهد أن لجنة التمكين و في بداية عملها وجدت الكثير من التصفيق و المؤازرة من المواطنين حتى أن أحدهم قال أن وجدي صالح حين يقول تم استرداد كذا و كذا لخزينة وزارة المالية ؛ قال الرجل أنه كان يشعر وكأن وجدي وضع ذاك المبلغ في جيبه .

ولكن في الآونة الأخيرة ضعفت شعبية اللجنة و طغت روح التشفي والغلو و البعد عن الموضوعية في عمل اللجنة ، وبات واضحاً لنا كمواطنين أنها غير مأمونة على إدارة هذا الملف وغير أهل للثقة وليس أدل على ذلك من التصريح السابق لأبرز أعضائها وجدي صالح حين قال أنهم أخطأوا في بعض الكشوفات والأسماء ….!!!

حسناً أذا كنت تعترف يا وجدي بأنكم أخطأتم من قبل كيف للمحافظ أن يضمن أنكم لم تخطئوا هذه المرة ….!!!

أن ماحدث يدل على أن عمل اللجنة تشوبه أخطاء قاتلة كما يدل أيضاً على التسرع والتهور والتشفي في إتخاذ القرارت و تنفيذها ….!!

في كل العالم و عبر تجارب التاريخ فأنه من الثابت أن أي شخص تمنحه كل الصلاحيات والنفوذ والقوة والمال دفعة واحدة فأنك تساهم في إفساده ..

فلايمكن أن يكون صلاح مناع و وجدي صالح هما الذين يجمعان المعلومات وهما التحري و هما إلقاء القبض وهما النيابة وهما الإتهام و هما القاضي …..!!! وأن يكون الطرف الآخر عبارة عن سالب واحد …!! شخص كل المطلوب منه أن تنفذ كل القرارت فوق رأسه وهو مبتسم….!!!

أن مايحدث من لجنة إزالة التمكين ليس في بنك السودان و حسب بل من قبل في مصفاة الجيلي حين شُردت أفضل الكفاءات و أضطرت الدولة لإستعارتهم هم ذاااتهم بعد فترة و بنظام الساعه و بالدولار لتغطية غيابهم …!!

خارج السور :

سؤال للجنة إزالة التمكين أتمنى أن يجدوا الشجاعة الكافية للرد عليه في المؤتمر الصحفي القادم …أخبروا المواطنين ما مصير المؤسسات التي صادرتموها … كونوا شجعاناً أكثر و أنشروا صوراً لها قبل استلامكم لها و بعد استلامكم لها ، نريد صوراً قبل و بعد ….!!!

صحيفة الانتباهة