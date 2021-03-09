شاهد بالفيديو.. “أحضان” ورقصات “رومانسية” فاضحة بين فتاة سودانية وعشيقها تثير ضجة واسعة داخل مواقع التواصل بالسودان





أثار مقطع فيديو تم نداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان جدلاً واسعاً وصاحبته تعليقات غاضبة ومتحسرة على الوضع الذي وظل له السودان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداولاً هذا الأسبوع فتاة سودانية وعشيقها وهما يقدمان رقصات رومانسية وهما ملتصقين على أنغام أغنية (جوز الهنا).

كما قام الشاب في نهاية المقطع بحضن عشيقته وحملها كما يفعل المتزوجين في لحظات وصفها ساخرون على مواقع التواصل الاجتماعي بالرومانسية وقلة الأدب والحياء.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد انتقد متابعوا المقطع الثنائي بشدة بينما دافع عنهم البعض وذكروا أن الشاب والفتاة هما صغار السن وفي مرحلة المراهقة لذلك يجب وعظهم وتبيههم بدلاً عن شن الحرب عليهم على السوشيال ميديا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين