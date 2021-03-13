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عثمان ميرغني يتحدث عن مفاجأة كبرى عند نبش قبور كجبار ويكتب ابكى ياوطن
أبكي يا وطن!!
كتب عثمان ميرغني
قبل قليل؛ أكد لي البروف عقيل سوار الذهب ؛ استشاري الطب العدلي خبرا جاء في رسالة صوتية بالوسائط عن نبش قبور ثلاثة من شهداء سد كجبار، الأجساد مكتملة ( رغم مرور 14 سنة على قتلهم برصاص السلطة) كأنهم نيام والدماء رطبة تبلل الأكفان التي تبدو كأنما لبسوها قبل قليل واثر الرصاصة في الرأس..
الشهيد الرابع رفض والده نبش الجثمان لانه لا يحتمل رؤية ابنه الذي رزق به بعد عشرين عاما من الزواج وليس له غيره.. الابن وعمره 16 عاما كان يقدم الماء ليسقي المسيرة الجماهيرية فاقتنصوه برصاصة .. فقط لانه يقدم الماء ..
صحيفة السوداني
تعليق واحد
مهداه لكل من جبريل وأمثاله الذين ينادون بعفى الله عن ماسلف… الدم عمره ماببقى موية… القصاص من القتلة واجب معلق في رقاب المسؤولين من العدالة…ويا قاتل الروح منذ 89وحتى فض الإعتصام طال الزمن أو قصر وين بتروح..يمهل ولا يهمل..!