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سهير عبدالرحيم تكتب: ٩٤٪ أعد

مارس 13, 2021445

يوم أمس تلقيت أتصالاً هاتفياً من الأخ والصديق مصطفى عبدالكريم ، مصطفى كان يتحدث معي عن حالة نفسية سيئة إنتابت أبنه الذي يستعد للجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية هذا العام .

مصطفى وحسب حديثه أن إبنه أسر إليه بأن عدد من المتفوقين في إمتحانات الشهادة السودانية والذين أحرزوا ٩٤٪‏ و ٩٣٪‏ و ٩٢٪‏ قد جاءوا لمدرستهم للتسجيل للإعادة.

إبن مصطفى قال لوالده إذا كان الذي أحرز نسبة ٩٤٪‏ قد جاء للتسجيل للإعادة فلماذا نمتحن …؟؟ و ماذا عسانا ننجز …؟؟ و ماقيمة أية نسبة نحرزها إذا كان صاحب الـ ٩٤٪‏ سيعيد السنة ….!!!

أسئلة إبن مصطفى المنطقية الصادمة لم تجد إجابات عند والده الذي أسقط في يده ، ولم يملك من أمره شيئاً إلا أن ينقل لي تلك الأسئلة والتي بدوري لم أجد لها إجابة …!! ولا يبدو أن أحدهم لديه إجابة …!!!

الدكتورة صغيرون وزيرة التعليم العالي هل نجد عندك إجابة لإبن مصطفى الممتحن للشهادة السودانية هذا العام و هل نجد إجابة عندك لقرابة الـ(٦٠٠) الف طالب سيجلسون هذا العام لإمتحانات الشهادة السودانية ….؟؟؟

ماذا ستقولين لهؤلاء الطلاب الذين يجلسون للإمتحانات و بجانبهم من سجلوا للإعادة وقد أحرزوا ٩٤ ٪‏. و ٩٣٪‏ وغيرهم بل لربما بجانبهم من أحرز ٩٥،٦٪‏ وفاته القبول في كلية الطب ولاحول لأبيه أن يدفع مبلغ مليار جنيه …!!

هل ما تفتقت عنه عبقريتكم ورسالتكم لجميع التلاميذ أنه أما أن تحرز نسبة ٩٥.٧٪‏ وأما أن تعيد السنة …..!!!

ولو أحرزت ٩٥،٦٪‏ لن تنال مقعداً في جامعة الخرطوم مثلاً فأما أن يدفع والدك مبلغ مليار جنيه و أما أن تكون من أبناء دارفور .

وإذا كان والدك لا يستطيع دفع المبلغ ولست من أبناء دارفور فعليك الاسراع بالتسجيل في احدى مدارس الإعادة للحصول على رقم جلوس قبل أن تضيع عليك فرصة الحصول على رقم جلوس.

أن مايحدث ظلم مبين لذلك على كل الطلاب الذين أحرزوا نسبة ٩٠٪‏ فما فوق أن يصعدوا قضيتهم إلى أعلى المستويات عبر أجهزة الإعلام و و الوقفات الإحتجاجية والمظاهرات السلمية ، صعدوا قضيتكم فلن يضيع حق وراءه مطالب.

خارج السور

مقاعد الجامعات من حقكم أنتم ..ما أحرزتموه جاء بجهدكم و عرقكم و مثابرتكم وتفوقكم و جهود أسركم ..أقتلعوا حقوقكم.

صحيفة الانتباهة