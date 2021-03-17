معتصم محمود يكتب.. المريخ حصالة والهلال يا خسارة





خسر الهلال بالتعادل و فشل للمرة الثانية في كسب نقاط الأرض .

*بإجماع الخبراء علة الهلال الأسياسيه كانت في وسط الملعب .

*حاول الجهاز الفني إجراء تبديلات وعلاج العله لكن ذلك لم يغير النتيجة المخيبة .

*نعم مخيبة قياساً بأداء الهلال في الذهاب والذي كان مثالياً حيث تسيد الهلال المباراة وهز الشباك منذ الدقائق الأولى .

*أداء مباراة الذهاب مدد من أحلام الأهلة ورفع سقف الطموحات .

*لا لوم على ريكارد في فقدان النقاط ذلك أنه لم يتعرف بعد على إمكانيات اللاعبين بل لم يتعرف حتى على أسمائهم.

*عموماً الهلال لا يزال بالمنافسة والرأي عندي أن الأزرق سيقدم أداء أفضل في الجولة القادمة.

*صحيح أن صن دوانز متصدر المجموعة وأقوى المرشحين للقب لكن ذلك لا يعني أن الهلال سيكون صيداً سهلاً .

*الهلال عودنا أن يكون كبيراً أمام الكبار وسيؤكد ذلك أمام صن داونز .

*مباراة أمس هي الأفريقية الأولى للبرتغالي ولا شك أنها قدمت صورة واضحة للبرتغالي عن الفريق .

*صحيح أن شباب بلوزداد الجزائري خصم من الهلال نقطتين غاليتين لكنه بالمقابل قدم خدمة كبيرة للمدرب ريكارد .

*بلوزداد كشف للبرتغالي ثغرات الفريق وحدد أماكن الضعف والهشاشة .

*ريكارد وطاقمه المعاون من مساعدين ومحللين يستطيع سد الثغرات وتقديم تشكيلة أفضل وطريقة أنسب أمام الجنوب أفريقي .

*في دار السلام خسر المريخ بثلاثية وهي نتيجة إيجابية .

* الفريق الذي يخسر أربعة بملعبه نقول له أحسنت وهو يخسر بأقل من ذلك خارج ملعبه.

*المريخ يسير في الطريق الصحيح وخسارته في المباراة القادمة لن تزيد عن الاثنين .

*ليس صحيحاً أن سمبا التنزاني مارس مع المريخ حرب الكورونا .

*متذيل كل المجموعات لا يحتاج لحرب كورونا، ومن تم استبعادهم من مباراة خارج الأرض لم يفعلوا شيئاً وهم يشاركون داخل الأرض .

*الجمهور أوعى من إعلام التخدير الفرحان بطيران المريخ .

*بخروج المريخ من المنافسة نستطيع القول إن إعلام الأجندة نجح في هدفه .

*المتاريس التي وضعوها أمام مجلس سوداكال لن تمكن أي فريق من التقدم للأمام .

*كبيرهم المتواجد على الدوام بمكتب رئيس الهلال رأس الحية في البلاوي التي تصيب الفريق .

*بالمناسبة من الذي يسهل انتقال لاعبي المريخ للهلال كيداً في سوداكال !!

*تارك الصلاة سبب بلاوي المريخ .

صحيفة الصيحة