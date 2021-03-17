معتصم محمود يكتب.. المريخ حصالة والهلال يا خسارة
خسر الهلال بالتعادل و فشل للمرة الثانية في كسب نقاط الأرض .
*بإجماع الخبراء علة الهلال الأسياسيه كانت في وسط الملعب .
*حاول الجهاز الفني إجراء تبديلات وعلاج العله لكن ذلك لم يغير النتيجة المخيبة .
*نعم مخيبة قياساً بأداء الهلال في الذهاب والذي كان مثالياً حيث تسيد الهلال المباراة وهز الشباك منذ الدقائق الأولى .
*أداء مباراة الذهاب مدد من أحلام الأهلة ورفع سقف الطموحات .
*لا لوم على ريكارد في فقدان النقاط ذلك أنه لم يتعرف بعد على إمكانيات اللاعبين بل لم يتعرف حتى على أسمائهم.
*عموماً الهلال لا يزال بالمنافسة والرأي عندي أن الأزرق سيقدم أداء أفضل في الجولة القادمة.
*صحيح أن صن دوانز متصدر المجموعة وأقوى المرشحين للقب لكن ذلك لا يعني أن الهلال سيكون صيداً سهلاً .
*الهلال عودنا أن يكون كبيراً أمام الكبار وسيؤكد ذلك أمام صن داونز .
*مباراة أمس هي الأفريقية الأولى للبرتغالي ولا شك أنها قدمت صورة واضحة للبرتغالي عن الفريق .
*صحيح أن شباب بلوزداد الجزائري خصم من الهلال نقطتين غاليتين لكنه بالمقابل قدم خدمة كبيرة للمدرب ريكارد .
*بلوزداد كشف للبرتغالي ثغرات الفريق وحدد أماكن الضعف والهشاشة .
*ريكارد وطاقمه المعاون من مساعدين ومحللين يستطيع سد الثغرات وتقديم تشكيلة أفضل وطريقة أنسب أمام الجنوب أفريقي .
*في دار السلام خسر المريخ بثلاثية وهي نتيجة إيجابية .
* الفريق الذي يخسر أربعة بملعبه نقول له أحسنت وهو يخسر بأقل من ذلك خارج ملعبه.
*المريخ يسير في الطريق الصحيح وخسارته في المباراة القادمة لن تزيد عن الاثنين .
*ليس صحيحاً أن سمبا التنزاني مارس مع المريخ حرب الكورونا .
*متذيل كل المجموعات لا يحتاج لحرب كورونا، ومن تم استبعادهم من مباراة خارج الأرض لم يفعلوا شيئاً وهم يشاركون داخل الأرض .
*الجمهور أوعى من إعلام التخدير الفرحان بطيران المريخ .
*بخروج المريخ من المنافسة نستطيع القول إن إعلام الأجندة نجح في هدفه .
*المتاريس التي وضعوها أمام مجلس سوداكال لن تمكن أي فريق من التقدم للأمام .
*كبيرهم المتواجد على الدوام بمكتب رئيس الهلال رأس الحية في البلاوي التي تصيب الفريق .
*بالمناسبة من الذي يسهل انتقال لاعبي المريخ للهلال كيداً في سوداكال !!
*تارك الصلاة سبب بلاوي المريخ .
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
وانت عامل راسك الماكن ده بكرة مابطير