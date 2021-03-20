الكفاح المسلح.بجيبو القروش من وين؟





(0) اثيوبيا عاوزين ندخل الحمام!!

إذا قامت اثيوبيا بعملية التعبئة الثانية لسد النهضة.في شهر يوليو المقبل. وبما يقارب 13 مليار متر مكعب(يعني خليتو لينا شنو؟ولا حتى الطمي؟)وقامت بذلك دون الإتفاق مع دولتي السودان ومصر.فقد يأتي على العشرين مليون من سكان السودان المتضررين من هذ التعبئة الجائرة .حين من الدهر.ويستاذنوا الجانب الاثيوبي كلما أرادوا الزراعة أو الشرب أو حتى الدخول الى الحمام!!

(1)لم يسقط الحزب البائد بعد

نجاسة الكلاب والكيزان.لا علاقة لها بالالوان. فقد يكون الكلب فاقع البياض ونجس.وكذلك الكوز.فقد رأيت كوزا ابيض اللون.يسر الناظرين.ولكن في سلوكه ونباحه على الثورة والثوار.يقول للكلب انت شنو؟بالمناسبة ذات مرة طلبت من كوز صديق.ان يبيع لي مسبحته وعصاه وعمته وشاله،(المرسومة فيهو الشجرة الملعونه في السودان) فقال لي:وهل يبيع الصياد شبكته وأدوات صيده؟,واذا بعت. كل ذلك فكيف أتحصل على قوت عامي وشهري ويومي؟صدق الكوز الضلالى.فقد كانت العمة والشال والعصا والصوت العالي.والتهليل والتكبير..كانت ادوات وشباك صيد.ومازالت بعض العمائم.تردد ذات الشعارات(برغم أن التكبير والتهليل.ليس حكرا عليهم).يبدو لى أن النظام البائد لم يسقط بعد.وانما تم تجميد العمل به!!

(2) مجلس كل شيء

لدينا مجلس لرد المطلقة ورد الأموال المسروقة ورد الغائب وجلب سفن الوقود والغاز والقمح.وجمع رأسين فى الحلال..وفك السحر المربوط والماكول والمشروب والمدفون وفك المستثمر التركي اوكتاي.وفتح العلبة وفتح بلاغات سريعة وفورية فى كل من يتحدث عن فض الاعتصام!!

(3)الخوف من لجنة التمكين

معلوم لللقاصي والداني.والمقيم والظاعن.وللسليم وللسقيم.بان حزب المؤتمر الوطني البائد.كان مرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالأرض.. والأدلة عند لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفاسد.التي مازالت تواصل في تعرية وكشف فساد النظام البائد.وكيف أنهم تفننوا في الاستيلاء على الأراضي السودانية.وتصرفوا في طول وعرض. البلاد.وكانها كانت ملك يمينهم.واللجنة مازالت تمضي لفك ذلك الارتباط الباطل.برغم صراخ السيدين ياسر عرمان.و مني اركو مناوي(بالمناسبة انتو مناوي دا شغال شنو،؟عارف انو رئيس حركة تحرير السودان.قصدي قاعد يجيب القروش دي من وين.؟بالمناسبة السؤال دا موجه لكل رؤساء ونواب رؤساء حركات الكفاح المسلح)فلا يخاف من لجنة إزالة التمكين.الا ثلاثة.كوز كشفت اللجنة فساده.وشخص تضررت مصالحه.وثالث فاسد يخشى أن تكشفه اللجنة . ونقول للسيدين مناوي وعرمان.اجمل مافي قرارات لجنة التمكين.ان قرارتها ليست نهائية.ويمكن استئنافها والطعن فيها..ولا داعي(للجقلبه والجرسه) اركز بس!!

صحيفة الجريدة