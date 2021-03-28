الخرطوم لم تعد مدينة آمنة!





عند فجر يوم السبت سطي لصوص علي صيدلية شقيقي دكتور معاوية بعد ان كسروا بابها وسرقوا الخزنة بما فيها من اموال وكاميرات وشاشة المراقبة وجهاز ريسفير التلفزيون ومروحة ستاند! الغريب في الامر ان الصيدلية تفتح علي شارع رئيسي مضاء وتقع الي الغرب علي بعد خطوات من قسم الشرطة وشمال محلية البقعة بامبدة والي الجنوب من محطة الصهريج بشارع الردمية حيث يوجد عادة ارتكاز للشرطة.

تكررت حوادث السرقة في المنطقة في الآونة الاخيرة، حيث تمت سرقة ومنازل بقالات في نفس الشارع، كما لم يسلم صاحب دكان صغير من السرقة بعد ان تم تهديده مع ان دكانه يقع علي مرمي حجر من قسم الشرطة. معظم السرقات كانت تقع تحت التهديد سواءً بالسلاح الناري او الابيض او التخدير.

علامات استفهام كبيرة تبرز حول قدرة هولاء اللصوص في تكرار عمليات السرقة والتي يكون بعضها بالنهار دون خوف من يتم القبض عليهم. الامر ذاته ينطبق علي عدة احياء في الخرطوم وان كانت هنالك اختلاف في التفاصيل. لطالما عرفت الخرطوم بانها مدينة آمنه ومستقرة ولكن يبدو ان الامر لم يعد كما كان في السابق.

Mohamed Osman