قرار بحظر التداول بالبيع والشراء والتنقّل لمحصول القمح خارج البنك الزراعي





أصدر والي الجزيرة، عبد الله إدريس الكنين، قرارًا قضى بحظر التداول بالبيع والشراء والتنقّل لمحصول القمح خارج البنك الزراعي.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، أنّ الوالي أصدر أمر طوارئ رقم 3، بحظر التداول بالبيع والشراء والتنقّل لمحصول القمح خارج البنك الزراعي، وفقًا للسعر التركيزي المعلن.

وأشار القرار إلى أنّ كلّ من يخالف الأمر سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

وفي السابع من مارس، أعلنت الحكومة في السودان عن رفع أسعار القمح المحلي إلى 13 ألفًا و500 جنيه سوداني للجوال زنة 100 كيلوجرام، بدلا من عشرة آلاف جنيه، مع بدء موسم الحصاد.

باج نيوز