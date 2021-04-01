التحصين بالخرطوم يؤكد استقرار وضع الامداد





أكد مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة بولاية الخرطوم جمال محمد عثمان، استقرار وضع الإمداد بصورة وصفها بالكبيرة، ودلل على ذلك بتسليم الوزارة 45 ألف كرت و55 ألف لقاح كوفيد-19 إضافة إلى المحاقن وصناديق الأمان.

وكشف عثمان خلال إجتماع لحنة حصر كوفيد أمس بالوزارة ،عن زيادة مراكز التطعيم بالولاية لتبلغ 95 مركزاً متوقعاً أن تصل إلى 125مركزاً صحياً غداً الخميس منوهاً إلى ان الإقبال يسير بصورة مرضية وأضاف قائلاً “جميع الفئات التي تم تطعيمهم لم تحدث لهم مضاعفات فاللقاح آمن” .

وشدد رئيس اللجنة د. محمود القائم، على تكثيف العمل الإعلامي في الفترة القادمة موضحاً أن رفع الوعي والتوعية للأسر من أهم شعارات الفترة.

ولفت مدير إدارة الإحصاء بالوزارة الصادق محمدين،إلى ان إجمالي الإدخال بلغ 6188 كادراً.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة