فتية غسيل السيارات.. تعظيم سلام !!





والله لقد أيقنت وآمنت (إيمان العجائز) بأن السودان بخير.. وذلك عندما شاهدتُ صورةً وإعلاناً بسيطاً من فتية لا تتجاوز أعمارهم (الطاطشرات المُبكّرة) وهم يعلقون لافتة ويرتدون سترات متواضعة فوق قمصانهم (الرهيفة) ويعلنون أنهم سيقومون بغسيل العربات في شاطئ النيل ويتبرعون بعائد غسيلها للأسر المُحتاجة من أجل تأمين احتياجات رمضان للأسر المتعففة.. وحينها أيقنت أن ما زرعته الإنقاذ من خراب الأخلاق والنفوس و(عدم الأدب) سوف تذروه الرياح في مجاهل العدم بغير رجعة..!!

الله الله على الفكرة النبيلة وعلى الشهامة والإحساس العالي والوطنية الحلوة.. مثل هذا يصلح درساً مجانياً بليغاً لكثير من السياسيين و(الحركاتية) الذين يفكرون (بالناكوسي)..! إنه درسٌ في الوطنية المخلصة والمشاركة العامة والشعور المُرهف بحاجة الأهالي والتفطّن الحميم البصير لزيادة الاحتياجات في شهر الصوم الكريم.. وهؤلاء الصبية يقفون لوحدهم ولا أظنهم طلبوا مساندة حتى من باب التنويه بمبادرتهم ونشرها إعلامياً.. فهؤلاء الصبيان الأحرار يقولون إنهم سيتركون تقدير (ثمن الغسيل) لكل صاحب سيارة ويتبرعون بسواعدهم ووقتهم و(صابونهم) ولا يطلبون لأنفسهم أجراً..ولكنهم يريدون إعانة الآخرين و(سد الفرقة).. والمرجو من أصحاب السيارات وهم بطبيعة الحال (أكثر قدرة من غيرهم) أن يزيدوا أو يضاعفوا أجرة غسيل سياراتهم لأن العائد سيذهب للأسر المُحتاجة علّه يمثل سنداً مهما قلّ حجمه لمقابلة الاحتياجات المتصاعدة في الشهر الكريم ومواجهة ارتفاع الأسعار بما يخفّف من عناء الأُسر ويوفر لها بعض الراحة في مواجهة الأعباء التي يفرضها إعداد إفطار رمضان وسحوره..ثم مواجهة متطلبات العيد مع حفظ الكرامة بتلقي جهد الأبناء المتطوّعين بأريحية وارتياح لأنه من عمل أيديهم…سلمت الأيادي.!!

إنه درس كبير ..ويا له من واجب أن يتلقف التلفزيون القومي أو (إس 24) والإذاعات والقنوات والمواقع هذه المبادرة الحرّة الكريمة لتعميم هذا المثال والنموذج والتبشير به وحفز الآخرين على الخروج من حالة (الهرجلة والبرجلة والشرشحة والنِقة) في قنوات التواصل والطرقات وتحويلها إلى عمل نافع مثلما فعل هؤلاء الصبيان على نهج شباب الثورة والمقاومة وشهدائها في ضرب النموذج الأعلى للتضحية والفداء أيام الثورة الباسلة..فربما تلتفت رؤوس السياسيين والحركيين إلى الفعل الإيجابي بدلاً من الزيارات غير المشكورة من أجل إحياء القبلية وترديد (الهلاوس العنصرية)..ففي حين تدعو شعارات الثورة إلى المواطنة الكاملة والمشاركة المجتمعية ومحاربة العشائرية السالبة.. إذا ببعضهم يركضون في الاتجاه العكسي نحو (الشراتي والعمد والنظّار والمقاديم) بدلاً من التوجّه إلى سكان المعسكرات والمناطق المنكوبة..! ومن مثل هذه المفارقات الحديث عن إعادة قانون النظام العام (الممسوخ النتن) الذي سوّد وجه الحياة ومرغ سمعة الوطن في الوحل.. ولن ينسى السودانيون صورة النظاميين الثلاثة (ورابعهم الزنيم) وهم يحملون السياط ويتجمّعون حول امرأة متكوّمة على الأرض تصرخ من الألم وهم يلهبون ظهرها بالسياط وهي (تزاور عنهم ذات اليمين وذات الشمال) ولا تجد عندهم نخوة ولا رحمة..فيا لهم من فرسان مغاوير استطاعوا ضرب نطاق من الحصار العسكري حول امرأة لا حول لها ولا قوة وهم يتلذذون بجلدها حتى ينقلوا (تقرير الإنجاز) إلى قادتهم الإنقاذيين فيجدون منهم الحظوة والمكافأة بأنهم قد أخلصوا في المهمة وأوفوا حق (الدبابير) وخرجوا منتصرين ظافرين…!!

انظروا بالله عليكم إلى صورة (شباب غسيل العربات) واطبعوها وانشروها على البوسترات وقنوات التلفزيونات ووزعوها على الشوارع والأحياء والساحات.. فهؤلاء فتية صغار آمنوا بوطنهم.. نضّر الله وجوههم وبوركت أمهاتهم وآباؤهم الذين أحسنوا تربيتهم..والخزي لمن يترسمون خُطا الفلول…

الله لا كسّب الإنقاذ..!

صحيفة التحرير