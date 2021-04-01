ضبط أكثر من ألف زجاجة خمور بلدية





أكد اللواء شرطة حقوقي عبد الرؤوف الضو محمد نور مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم استمرار الحملات المنعية للحد من الجريمة بمختلف أشكالها وإزالة الظواهر السالبة.

وقال اللواء شرطة عبد الرؤوف الضو لدى وقوفه على انجاز ادارة الشرطة المجتمعية بأم بدة بضبطها لأكثر من ألف زجاجة كريستال خمور بلدية معدة للتوزيع بمحليات الولاية المختلفة بحضور اللواء شرطة محمد اﻷمين مدير دائرة الطوارئ والعمليات ومدير شرطة محلية امبدة وقادة العمل الجنائي.

وقال بخسب سونا، ان الخمور تمثل إحدى مسببات الجريمة مؤكداً إستمرار حملات ضبط المواتر والمركبات التي تسير بدون لوحات وإزالة السكن العشوائي داخل المخطط ومكافحة الظواهر السالبة ومراقبة معتادي الإجرام.

ونقل مدير دائرة الجنايات تهنئة الفريق شرطة د.زين العابدين عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم باﻹنجاز المحقق لشرطة محلية ام بدة.

الخرطوم: (كوش نيوز)